Последний шанс Скрипника. Металлист 1925 - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая, 15:30. "Арена Левый Берег" (Киевская область)

Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Этот матч скрывает в себе самую большую интригу среди всех поединков последнего тура чемпионата Украины. Обе команды борются за выживание, так что мотивация будет зашкаливать что у одних, что у других. У остальных пар этого тура такой ситуации нет: там результат нужен максимум только одному коллективу.

Более того, матч первого круга между харьковчанами и ровенчанами показался чрезвычайно интересным. Это был лучший поединок не только 15-го тура, но и одна из наиболее результативных встреч в чемпионате. Тогда четырежды менялась команда, ведущая в счете. В конце концов победил "Верес" со счетом 4:3. Однако тогда были даже другие тренеры.

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Новости Металлиста 1925

Если говорить на языке владельцев клуба - "криптовалютном" - то харьковчане купили дорогую монетку на пике цены и уже три месяца наблюдают за спадом ее стоимости. Конечно же речь идет о Викторе Скрипнике. 12 матчей в весенней части чемпионата: одна победа, пять ничьих (во всех случаях команда должна была отыгрываться, в том числе трижды забивала на последних минутах) и шесть поражений. Как следствие таких результатов - последнее место в турнирной таблице и потребность только в победе в матче заключительного тура.

А могло быть и такое, что и трех очков было бы недостаточно, если бы не безумные последние минуты в предыдущем поединке. По состоянию на 89 минуту матча против "Ворсклы" харьковчане "горели" 1:3, но бразильский легионер Ари Моура к ассисту еще добавил дубль - таким образом оставил шансы своей команде на сохранение прописки в УПЛ.

Теперь подопечным Скрипника нужно только побеждать, однако параллельно следить за другими матчами. Если "Минай" в параллельном поединке против "Кривбасса" также возьмет три очка, а "Оболонь" сыграет хоть вничью с "Александрией", то уже неважно будет, сколько голов пропустит голкипер ровенчан.

Кадры хозяев

Из-за дисквалификации не сыграют два основных футболиста харьковчан. Имереков в прошлом туре получил четвертую желтую, а Безуглый будет вне заявки из-за прямого удаления в поединке еще 28-го тура. Также в лазарете находятся полузащитник Кравченко и оборонец Ткачук.

Новости Вереса

Ровенчане - еще одна команда УПЛ, сменившая тренера посреди сезона. Шандрук привил команде более интересный футбол, чем было до этого - у Лавриненко. Однако, конечно, не стоит надеяться на моментальные изменения в результате. В этом сезоне такой трюк подвластен только "Минаю" и Любеновичу.

Последние минуты прошлого тура, в отличие от "Металлиста 1925", показались для "Вереса" несчастливыми. Хотя и "Александрия" первая забила быстрый гол на 12-й минуте встречи, но ровенчане еще до середины первого тайма двумя красивыми голами вышли вперед. Однако буквально чуть-чуть не додержали победу: пропустили на 79-й минуте. И снова с пенальти.

Хотя и сейчас "Верес" находится на 14 месте, однако по итогам тура может финишировать даже на последнем. Ровенчанам может быть достаточно и ничьей, однако в параллельном поединке "Кривбасс" должен не проиграть "Минаю". Но также интересно то, что даже победы может быть недостаточно. Раскладов есть множество, но лучший подсчет - после финального свистка.

Кадры гостей

Дисквалифицированных у ровенчан нет. Среди травмированных - голкипер Паст. Он точно не сыграет в этом поединке. Также не доиграл предыдущий матч его партнер по амплуа Ющишин. Он получил травму головы, но имеет все шансы восстановиться до этого противостояния.

Последние пять матчей Металлиста 1925 и Вереса

Последние пять встреч хозяев

19.05. Металлист 1925 – Полесье 3:3 (УПЛ)

12.05. Черноморец – Металлист 1925 3:0 (УПЛ)

04.05. Металлист 1925 – Ворскла 3:2 (УПЛ)

28.04. Кривбасс – Металлист 1925 3:0 (УПЛ)

22.04. Металлист 1925 – Оболонь 1:1 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.05. Верес - Александрия 2:2 (УПЛ)

13.05. Заря - Верес 1:1 (УПЛ)

06.05. Верес - Минай 3:1 (УПЛ)

01.05. Динамо - Верес 3:0 (УПЛ)

27.04. Рух - Верес 3:1 (УПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

25.11.23. Верес - Металлист 1925 4:3 (УПЛ)

14.05.23. Верес - Металлист 1925 1:0 (УПЛ)

05.11.22. Металлист 1925 – Верес 1:4 (УПЛ)

22.11.21. Верес - Металлист 1925 2:0 (УПЛ)

16.05.21. Металлист 1925 – Верес 4:1 (Первая лига)

Ориентировочные составы на матч

"Металлист 1925": Мозиль – Обиная, Фарина, Курило, Червак – Ари Моура, Габелок, Юрченко, Гармаш – Юсов, Овусу.

"Верес": Когут - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смеян - Шастал, Кучеров, Клец, Дахновский - Яго Сикейра, Гайдучик

Турнирная таблица чемпионата Украины

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63 - 22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49 5 Рух 29 12 13 4 43 - 29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41 8 Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33 9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31 12 Колос 29 6 11 12 21 - 31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26 14 Верес Верес 29 5 10 14 29 - 45 25 15 ФК Минай 29 5 10 14 27 - 47 25 16 Металлист 1925 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23

Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 – Верес

Прогноз на матч Металлист 1925 – Верес от UA-Football

Харьковчане весь второй круг играли с Имерековым в центре защиты. На этот раз и так многострадальная оборона "Металлиста 1925" будет еще и без опытнейшего игрока. Кроме этого, вылетели другие ключевые футболисты Скрипника. В "Вереса" проблем меньше, но они все равно есть. Эта игра по своему стилю будет кубковой. Только одна команда забьет, вторая должна будет играть. Потому можно рискнуть и поставить на голевые первые 45 минут. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,95).