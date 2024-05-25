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Последний шанс Скрипника. Металлист 1925 - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024
Самая интересная баталия в борьбе за выживание
Фото: НК "Верес"
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая, 15:30. "Арена Левый Берег" (Киевская область)
Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Металлиста 1925
- Новости Вереса
- Последние пять матчей Металлиста 1925 и Вереса
- Последние пять личных встреч между соперниками
- Ориентировочные составы на матч
- Турнирная таблица чемпионата Украины
- Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 – Верес
- Прогноз на матч Металлист 1925 – Верес от UA-Football
Этот матч скрывает в себе самую большую интригу среди всех поединков последнего тура чемпионата Украины. Обе команды борются за выживание, так что мотивация будет зашкаливать что у одних, что у других. У остальных пар этого тура такой ситуации нет: там результат нужен максимум только одному коллективу.
Более того, матч первого круга между харьковчанами и ровенчанами показался чрезвычайно интересным. Это был лучший поединок не только 15-го тура, но и одна из наиболее результативных встреч в чемпионате. Тогда четырежды менялась команда, ведущая в счете. В конце концов победил "Верес" со счетом 4:3. Однако тогда были даже другие тренеры.
Новости Металлиста 1925
Если говорить на языке владельцев клуба - "криптовалютном" - то харьковчане купили дорогую монетку на пике цены и уже три месяца наблюдают за спадом ее стоимости. Конечно же речь идет о Викторе Скрипнике. 12 матчей в весенней части чемпионата: одна победа, пять ничьих (во всех случаях команда должна была отыгрываться, в том числе трижды забивала на последних минутах) и шесть поражений. Как следствие таких результатов - последнее место в турнирной таблице и потребность только в победе в матче заключительного тура.
А могло быть и такое, что и трех очков было бы недостаточно, если бы не безумные последние минуты в предыдущем поединке. По состоянию на 89 минуту матча против "Ворсклы" харьковчане "горели" 1:3, но бразильский легионер Ари Моура к ассисту еще добавил дубль - таким образом оставил шансы своей команде на сохранение прописки в УПЛ.
Теперь подопечным Скрипника нужно только побеждать, однако параллельно следить за другими матчами. Если "Минай" в параллельном поединке против "Кривбасса" также возьмет три очка, а "Оболонь" сыграет хоть вничью с "Александрией", то уже неважно будет, сколько голов пропустит голкипер ровенчан.
Кадры хозяев
Из-за дисквалификации не сыграют два основных футболиста харьковчан. Имереков в прошлом туре получил четвертую желтую, а Безуглый будет вне заявки из-за прямого удаления в поединке еще 28-го тура. Также в лазарете находятся полузащитник Кравченко и оборонец Ткачук.
Новости Вереса
Ровенчане - еще одна команда УПЛ, сменившая тренера посреди сезона. Шандрук привил команде более интересный футбол, чем было до этого - у Лавриненко. Однако, конечно, не стоит надеяться на моментальные изменения в результате. В этом сезоне такой трюк подвластен только "Минаю" и Любеновичу.
Последние минуты прошлого тура, в отличие от "Металлиста 1925", показались для "Вереса" несчастливыми. Хотя и "Александрия" первая забила быстрый гол на 12-й минуте встречи, но ровенчане еще до середины первого тайма двумя красивыми голами вышли вперед. Однако буквально чуть-чуть не додержали победу: пропустили на 79-й минуте. И снова с пенальти.
Хотя и сейчас "Верес" находится на 14 месте, однако по итогам тура может финишировать даже на последнем. Ровенчанам может быть достаточно и ничьей, однако в параллельном поединке "Кривбасс" должен не проиграть "Минаю". Но также интересно то, что даже победы может быть недостаточно. Раскладов есть множество, но лучший подсчет - после финального свистка.
Кадры гостей
Дисквалифицированных у ровенчан нет. Среди травмированных - голкипер Паст. Он точно не сыграет в этом поединке. Также не доиграл предыдущий матч его партнер по амплуа Ющишин. Он получил травму головы, но имеет все шансы восстановиться до этого противостояния.
Последние пять матчей Металлиста 1925 и Вереса
Последние пять встреч хозяев
- 19.05. Металлист 1925 – Полесье 3:3 (УПЛ)
- 12.05. Черноморец – Металлист 1925 3:0 (УПЛ)
- 04.05. Металлист 1925 – Ворскла 3:2 (УПЛ)
- 28.04. Кривбасс – Металлист 1925 3:0 (УПЛ)
- 22.04. Металлист 1925 – Оболонь 1:1 (УПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.05. Верес - Александрия 2:2 (УПЛ)
- 13.05. Заря - Верес 1:1 (УПЛ)
- 06.05. Верес - Минай 3:1 (УПЛ)
- 01.05. Динамо - Верес 3:0 (УПЛ)
- 27.04. Рух - Верес 3:1 (УПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
25.11.23. Верес - Металлист 1925 4:3 (УПЛ)
14.05.23. Верес - Металлист 1925 1:0 (УПЛ)
05.11.22. Металлист 1925 – Верес 1:4 (УПЛ)
22.11.21. Верес - Металлист 1925 2:0 (УПЛ)
16.05.21. Металлист 1925 – Верес 4:1 (Первая лига)
Ориентировочные составы на матч
"Металлист 1925": Мозиль – Обиная, Фарина, Курило, Червак – Ари Моура, Габелок, Юрченко, Гармаш – Юсов, Овусу.
"Верес": Когут - Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смеян - Шастал, Кучеров, Клец, Дахновский - Яго Сикейра, Гайдучик
Турнирная таблица чемпионата Украины
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|5
|2
|63 - 22
|71
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|СК Днепр-1
|29
|13
|10
|6
|38 - 27
|49
|5
|Рух
|29
|12
|13
|4
|43 - 29
|49
|6
|Полесье
|29
|13
|8
|8
|37 - 30
|47
|7
|ЛНЗ
|30
|11
|8
|11
|31 - 34
|41
|8
|Ворскла
|30
|9
|6
|15
|30 - 46
|33
|9
|Заря
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10
|Черноморец
|29
|10
|2
|17
|38 - 45
|32
|11
|ФК Александрия
|29
|7
|10
|12
|27 - 38
|31
|12
|Колос
|29
|6
|11
|12
|21 - 31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18 - 38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29 - 45
|25
|15
|ФК Минай
|29
|5
|10
|14
|27 - 47
|25
|16
|Металлист 1925
|29
|5
|8
|16
|31 - 55
|23
Ставки и коэффициенты на матч Металлист 1925 – Верес
Прогноз на матч Металлист 1925 – Верес от UA-Football
Харьковчане весь второй круг играли с Имерековым в центре защиты. На этот раз и так многострадальная оборона "Металлиста 1925" будет еще и без опытнейшего игрока. Кроме этого, вылетели другие ключевые футболисты Скрипника. В "Вереса" проблем меньше, но они все равно есть. Эта игра по своему стилю будет кубковой. Только одна команда забьет, вторая должна будет играть. Потому можно рискнуть и поставить на голевые первые 45 минут. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,95).
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