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Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: upl.ua

Новина українською

В матче последнего тура УПЛ "Заря" будет принимать "Колос". Отметим, что игра пройдет в Ковалевке на арене "Колос". Таким образом, луганчане лишь будут номинально считаться хозяевами. Перед туром "Заря" занимает девятое место, а "Колос" - двенадцатое.

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Девятого мая игра в Ковалевке завершилась минимальной победой "Зари" – 1:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УНИАН, в том числе на платформе Megogo. Также игру можно будет посмотреть на YouTube канале "Football Hub".

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024 года. Ковалевка, "Колос"

"Заря" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция - УНИАН, Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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