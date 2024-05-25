Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче последнего тура УПЛ "Заря" будет принимать "Колос". Отметим, что игра пройдет в Ковалевке на арене "Колос". Таким образом, луганчане лишь будут номинально считаться хозяевами. Перед туром "Заря" занимает девятое место, а "Колос" - двенадцатое.

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Девятого мая игра в Ковалевке завершилась минимальной победой "Зари" – 1:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УНИАН, в том числе на платформе Megogo. Также игру можно будет посмотреть на YouTube канале "Football Hub".

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024 года. Ковалевка, "Колос"

"Заря" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция - УНИАН, Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол