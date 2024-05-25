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Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: upl.ua
В матче последнего тура УПЛ "Заря" будет принимать "Колос". Отметим, что игра пройдет в Ковалевке на арене "Колос". Таким образом, луганчане лишь будут номинально считаться хозяевами. Перед туром "Заря" занимает девятое место, а "Колос" - двенадцатое.
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Девятого мая игра в Ковалевке завершилась минимальной победой "Зари" – 1:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УНИАН, в том числе на платформе Megogo. Также игру можно будет посмотреть на YouTube канале "Football Hub".
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024 года. Ковалевка, "Колос"
"Заря" 15:30 "Колос"
Видеотрансляция - УНИАН, Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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