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Полесье - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Рух – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25 мая 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре прервалась 15-матчевая серия побед "Шахтера". Однако надо учитывать обстоятельства – новый/старый чемпион играл полуосновным составом и игра в Днепре с "Днепром-1" растянулась на более чем четыре часа. А вот "Полесье" за потерю очков в игре с "Металлистом 1925" должно винить только себя.

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Матч 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Шахтером" состоится в субботу, 25 мая, в 15:30 во Житомире на стадионе "Центральный". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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