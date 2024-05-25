Полесье - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом туре прервалась 15-матчевая серия побед "Шахтера". Однако надо учитывать обстоятельства – новый/старый чемпион играл полуосновным составом и игра в Днепре с "Днепром-1" растянулась на более чем четыре часа. А вот "Полесье" за потерю очков в игре с "Металлистом 1925" должно винить только себя.

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Матч 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Шахтером" состоится в субботу, 25 мая, в 15:30 во Житомире на стадионе "Центральный". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.