Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом туре прервалась 15-матчевая серия побед "Шахтера". Однако надо учитывать обстоятельства – новый/старый чемпион играл полуосновным составом и игра в Днепре с "Днепром-1" растянулась на более чем четыре часа. А вот "Полесье" за потерю очков в игре с "Металлистом 1925" должно винить только себя.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Житомир, "Центральный стадион"

"Полесье" 15:30 "Шахтер"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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