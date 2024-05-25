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Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В прошлом туре прервалась 15-матчевая серия побед "Шахтера". Однако надо учитывать обстоятельства – новый/старый чемпион играл полуосновным составом и игра в Днепре с "Днепром-1" растянулась на более чем четыре часа. А вот "Полесье" за потерю очков в игре с "Металлистом 1925" должно винить только себя.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Житомир, "Центральный стадион"
"Полесье" 15:30 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 2
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