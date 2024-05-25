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Металлист 1925 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч скрывает в себе самую большую интригу среди всех поединков последнего тура чемпионата Украины. Обе команды борются за выживание, так что мотивация будет зашкаливать что у одних, что у других. У остальных пар этого тура такой ситуации нет: там результат нужен максимум только одному коллективу. Более того, матч первого круга между харьковчанами и ровенчанами показался чрезвычайно интересным. Это был лучший поединок не только 15-го тура, но и одна из наиболее результативных встреч в чемпионате. Тогда четырежды менялась команда, ведущая в счете. В конце концов победил "Верес" со счетом 4:3. Однако тогда были даже другие тренеры.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый Берег"

"Металлист 1925" 15:30 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 6
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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