Металлист 1925 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот матч скрывает в себе самую большую интригу среди всех поединков последнего тура чемпионата Украины. Обе команды борются за выживание, так что мотивация будет зашкаливать что у одних, что у других. У остальных пар этого тура такой ситуации нет: там результат нужен максимум только одному коллективу. Более того, матч первого круга между харьковчанами и ровенчанами показался чрезвычайно интересным. Это был лучший поединок не только 15-го тура, но и одна из наиболее результативных встреч в чемпионате. Тогда четырежды менялась команда, ведущая в счете. В конце концов победил "Верес" со счетом 4:3. Однако тогда были даже другие тренеры.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый Берег"

"Металлист 1925" 15:30 "Верес"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 6

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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