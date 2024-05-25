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Карабин: О Динамо не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно
О подготовке к заключительному матчу в сезоне
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился мыслями относительно завершающего матча сезона.
"У всей команды сейчас хорошее настроение. Мы довольны результатом предыдущего матча. Теперь у нас впереди завершающая игра в сезоне, своеобразный финал. Каждый игрок "Руха" отдаст на поле все силы, чтобы получить необходимый для команды результат.
О "Динамо" не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно. Это один из лидеров украинского футбола. Нам следует быть максимально сконцентрированными во время игры с киевлянами".
Напомним, матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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