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Карабин: О Динамо не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно

Премьер-лига
Обновлено

О подготовке к заключительному матчу в сезоне

Карабин: О Динамо не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился мыслями относительно завершающего матча сезона.

"У всей команды сейчас хорошее настроение. Мы довольны результатом предыдущего матча. Теперь у нас впереди завершающая игра в сезоне, своеобразный финал. Каждый игрок "Руха" отдаст на поле все силы, чтобы получить необходимый для команды результат.

О "Динамо" не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно. Это один из лидеров украинского футбола. Нам следует быть максимально сконцентрированными во время игры с киевлянами".

Напомним, матч начнется в 15.30. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Ярослав Карабин
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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