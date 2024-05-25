Карабин: О Динамо не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился мыслями относительно завершающего матча сезона.

"У всей команды сейчас хорошее настроение. Мы довольны результатом предыдущего матча. Теперь у нас впереди завершающая игра в сезоне, своеобразный финал. Каждый игрок "Руха" отдаст на поле все силы, чтобы получить необходимый для команды результат.

О "Динамо" не нужно много говорить, ведь это команда, о которой всем известно. Это один из лидеров украинского футбола. Нам следует быть максимально сконцентрированными во время игры с киевлянами".