Рух - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Чемпион известен, серебряный призер уже тоже свои медали не упустит, как и бронзовый. Кубок Украины выиграл "Шахтер", а это означает, что пятая команда таблицы, вместе с четвертой, сыграет в квалификации Лиги конференций. "Днепр-1" замыкает ТОП-4 с 49 очками, в последнем туре он едет к "Черноморцу". "Рух" идет следом с таким же количеством баллов, он, как вы уже поняли, принимает киевское "Динамо". Ну и в случае удачного расклада залететь в еврокубки может "Полесье" (47 пунктов). Житомирская команда для этого должна обыграть у себя дома "Шахтер" и надеяться на осечки кого-то из оппонентов в параллельных матчах.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" 15:30 "Динамо" Киев

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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