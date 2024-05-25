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Рух - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Динамо Киев: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Чемпион известен, серебряный призер уже тоже свои медали не упустит, как и бронзовый. Кубок Украины выиграл "Шахтер", а это означает, что пятая команда таблицы, вместе с четвертой, сыграет в квалификации Лиги конференций. "Днепр-1" замыкает ТОП-4 с 49 очками, в последнем туре он едет к "Черноморцу". "Рух" идет следом с таким же количеством баллов, он, как вы уже поняли, принимает киевское "Динамо". Ну и в случае удачного расклада залететь в еврокубки может "Полесье" (47 пунктов). Житомирская команда для этого должна обыграть у себя дома "Шахтер" и надеяться на осечки кого-то из оппонентов в параллельных матчах.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Львов, "Арена Львов"
"Рух" 15:30 "Динамо" Киев
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 1
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