Кривбасс - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" свой сезон уже закончил. Положение криворожан в турнирной таблице не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот повлиять на распределение мест в зоне вылета команда Юрия Вернидуба может. Если она победит "Минай" в 30-м туре, то отправит закарпатцев в Первую лигу. Победа и ничья оставят закарпатцам шансы на переходные игры.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Кривой Рог, "Гирнык"

"Кривбасс 15:30 "Минай"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>