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Кривбасс - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" свой сезон уже закончил. Положение криворожан в турнирной таблице не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот повлиять на распределение мест в зоне вылета команда Юрия Вернидуба может. Если она победит "Минай" в 30-м туре, то отправит закарпатцев в Первую лигу. Победа и ничья оставят закарпатцам шансы на переходные игры.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Кривой Рог, "Гирнык"
"Кривбасс 15:30 "Минай"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 4
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