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Кривбасс - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс – Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" свой сезон уже закончил. Положение криворожан в турнирной таблице не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот повлиять на распределение мест в зоне вылета команда Юрия Вернидуба может. Если она победит "Минай" в 30-м туре, то отправит закарпатцев в Первую лигу. Победа и ничья оставят закарпатцам шансы на переходные игры.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Кривой Рог, "Гирнык"

"Кривбасс 15:30 "Минай"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Комментарии
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Вarcelinius
25.05.2024 в 11:54
Во цирк сегодня будет на "Горняке".
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 11:54
Во цирк сегодня будет на "Горняке".
Ответить
0
0

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