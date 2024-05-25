Черноморец - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 30-м, заключительном туре УПЛ "Черноморец" примет "Днепр-1". Для "моряков" этот матч не несет никакой турнирной нагрузки. Команда Григорчука докатывает сезон и уже может думать о летнем отдыхе на пляжах Одессы. А вот у днепрян турнирная составляющая присутствует. Борьба за еврокубки продолжается, и хоть в ней "Днепр-1" перед последним туром выглядит фаворитом, расслабляться в Одессе точно не стоит.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

25 мая 2024. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "СК Днепр-1"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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