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Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Одна команда уже не борется ни за что и досрочно, если можно так применить данную формулировку, обезопасила себя от потенциального понижения в классе. Другую же ожидает финал, в котором решится судьба клуба в элитном украинском дивизионе. Речь идет о домашнем поединке киевской "Оболони" и "Александрии". Чуть больше месяца назад "пивовары" и "горожане" уже встречались в очном поединке. И тогда команды Иващенко и Ротаня разошлись миром – 2:2.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Александрия"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 5
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