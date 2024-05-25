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Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь – Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Одна команда уже не борется ни за что и досрочно, если можно так применить данную формулировку, обезопасила себя от потенциального понижения в классе. Другую же ожидает финал, в котором решится судьба клуба в элитном украинском дивизионе. Речь идет о домашнем поединке киевской "Оболони" и "Александрии". Чуть больше месяца назад "пивовары" и "горожане" уже встречались в очном поединке. И тогда команды Иващенко и Ротаня разошлись миром – 2:2.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур
25 мая 2024. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ 5
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Комментарии
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Djon (Україна)
25.05.2024 в 15:45
суддя тридвраз кончений, це пенальті
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
25.05.2024 в 15:45
суддя тридвраз кончений, це пенальті
Ответить
0
0

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