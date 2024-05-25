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Президент Оболони: Многие форс-мажоры помешали реализовать этот замысел

Премьер-лига

О постройке инфраструктуры

Президент Оболони: Многие форс-мажоры помешали реализовать этот замысел

Фото: Оболонь

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян рассказал о том, как расширяется футбольная инфраструктура.

В планах "Оболони" есть развитие клубной инфраструктуры?

Более 20 лет назад мы впервые вышли в Высшую лигу, когда у нас не было собственного стадиона. В низших лигах играли в Счастливом и на других полях аренды. Я понял, что, достигнув успехов, этого мало. Нужно иметь свою инфраструктуру. В свое время мы договорились с тогдашним мэром Омельченко о строительстве стадиона на ул. Нам удалось построить уютную "Оболонь-Арену". Мы мечтаем о расширении стадиона, строительстве трибун за воротами.

Что хотите улучшить на загородной базе?

Относительно тренировочных полей в Буче, это наша ежедневная необходимость. Сейчас мы имеем в составе футбольного клуба детские, женскую, юношескую футбольные команды. Новые тренировочные поля и манеж нужны клубу. Часто даем в аренду юношеским и молодежной сборной Украины поля в Буче по просьбе УАФ.

Мы в свое время арендовали земельный участок, построили поля, планировали строительство отеля, но многие форс-мажоры помешали реализовать этот замысел. Работаем, чтобы обязательно был манеж - чтобы детские команды могли проводить тренировки и турниры независимо от времени года.

Если "Оболонь" останется в УПЛ, готовы увеличивать финансирование, чтобы удержаться на уровне?

Мы сегодня не собираемся меряться финансированием, потому что у нас ограничены в этом плане возможности. Мы производственная структура и содержать спортивные сооружения, команды является достаточно затратным в наших условиях. Если будет потребность в тот или иной момент принимать важные решения, мы их примем. Все должно делаться с умом.

Я для себя с удовольствием открыл инфраструктуру, которую построил Николай Лавренко для Левого Берега. С Николаем Николаевичем мы знакомы более 30 лет. Его философия очень перекликается с "Оболонью", начиная с Полиграфтехники.

Напомним, под конец этого сезона "Оболонь" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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