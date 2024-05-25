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Любенович: Уверен, что Вернидуб выпустит против Миная лучший состав
Однако был бы не прочь сыграть и против дубля
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал предстоящий матч против "Кривбасса":
“ – В последнем туре "Минай" ждет дальний выезд на матч с “Кривбассом”. Ходили слухи, что хорошо знакомый вам Юрий Вернидуб собирается выпустить экспериментальный состав на сегодняшнюю игру.
– Я очень долго знаю Николаевича. Я уверен, что против “Миная” он выпустит лучший состав. Когда я играл при нем, то для него всегда была важна первая и последняя игра. Чтобы он ушел в отпуск с победой. Я на 100% уверен, что “Кривбасс” сыграет основой.
Нас ждет очень тяжелая игра. Понимаем, с кем играем. Нам тоже нужна победа.
– Ваш тренерский штаб не анализировал игры "Кривбасса U-19"?
– Мы ждем от них основу. Мы были бы не против, если бы “Кривбасс” сыграл экспериментально. Юрий Николаевич точно этого делать не станет.
– Вы много лет играли под руководством Вернидуба в “Заре”. Что может предложить “Минай” в игре с немотивированным “Кривбассом”?
– Если мы выиграем у них, мы будем в топ-4 по очкам весной:) Вернидуб – лучший тренер в моей карьере. Я сделаю все, чтобы использовать его минусы, но их слишком мало. Я надеюсь, что у нас получится повернуть это на свою сторону. Очень большое уважение к "Кривбассу". Они заслуженно закончили чемпионат по топ-3”, – сказал Любенович.
“Кривбасс” и “Минай” сыграют сегодня, 25 мая, в Кривом Роге. Старт встречи запланирован на 15.30.
Подопечные Вернидуба уже не борются за что в турнирной таблице. В то же время "Минаю" нужно приобретать очки для того, чтобы претендовать на сохранение прописки в УПЛ.
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