Защитник Руха: В этом сезоне интрига также держалась до последних туров

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал игру против киевского "Динамо".

"Динамо" - это сильная команда, которая будет играть в качественный футбол независимо от того, в каком составе выйдет на поле. Мы не обращаем внимания на то, что, возможно, будут отсутствовать лидеры киевлян, ведь в их команде достаточно классных игроков. "Динамо" всегда борется за самые высокие места в чемпионате и в этом сезоне интрига также держалась до последних туров.

Сейчас мы с хорошим настроением готовимся к субботней игре с "Динамо". Всегда приятно побеждать и полученные три очка в матче с "Черноморцем" добавили нам позитива в тренировочный процесс. В то же время "Рух" со всей ответственностью готовится к предстоящему поединку и мы выложимся на полную, чтобы получить положительный результат".