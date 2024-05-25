  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха: В этом сезоне интрига также держалась до последних туров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха: В этом сезоне интрига также держалась до последних туров

Премьер-лига
Обновлено

Рассказал о том, как готовится к матчу с Динамо

Защитник Руха: В этом сезоне интрига также держалась до последних туров

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал игру против киевского "Динамо".

"Динамо" - это сильная команда, которая будет играть в качественный футбол независимо от того, в каком составе выйдет на поле. Мы не обращаем внимания на то, что, возможно, будут отсутствовать лидеры киевлян, ведь в их команде достаточно классных игроков. "Динамо" всегда борется за самые высокие места в чемпионате и в этом сезоне интрига также держалась до последних туров.

Сейчас мы с хорошим настроением готовимся к субботней игре с "Динамо". Всегда приятно побеждать и полученные три очка в матче с "Черноморцем" добавили нам позитива в тренировочный процесс. В то же время "Рух" со всей ответственностью готовится к предстоящему поединку и мы выложимся на полную, чтобы получить положительный результат".

Напомним, сейчас "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ. Сегодняшний матч начнется в 15.30, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Любенович: Если Минаю придут предложения на 10 игроков – всех будем продавать
yellow-arrow
Черноморец - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости