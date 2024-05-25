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Защитник Руха: В этом сезоне интрига также держалась до последних туров
Рассказал о том, как готовится к матчу с Динамо
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал игру против киевского "Динамо".
"Динамо" - это сильная команда, которая будет играть в качественный футбол независимо от того, в каком составе выйдет на поле. Мы не обращаем внимания на то, что, возможно, будут отсутствовать лидеры киевлян, ведь в их команде достаточно классных игроков. "Динамо" всегда борется за самые высокие места в чемпионате и в этом сезоне интрига также держалась до последних туров.
Сейчас мы с хорошим настроением готовимся к субботней игре с "Динамо". Всегда приятно побеждать и полученные три очка в матче с "Черноморцем" добавили нам позитива в тренировочный процесс. В то же время "Рух" со всей ответственностью готовится к предстоящему поединку и мы выложимся на полную, чтобы получить положительный результат".
Напомним, сейчас "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ. Сегодняшний матч начнется в 15.30, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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