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Стало известно, когда Шахтер может продать Судакова
Ожидают феерию от Судакова на Евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Руководство "Шахтера" приняло решение по трансферу Георгия Судакова.
По информации издания The Daily Express, полузащитника "Шахтера" планируют продать после Евро-2024. Внутри "Шахтера" считают, что выступление на Евро повлияет на то, что Судаковым могут заинтересоваться еще ряд топ-клубов из разных чемпионатов. Отмечается, что в настоящее время полузащитником особенно интересуются "Челси", "Наполи" и "Тоттенхэм".
Напомним, за этот сезон Судаков сыграл в 34 матчах, в которых отличился 10 голами и 6 результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
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