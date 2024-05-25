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Стало известно, когда Шахтер может продать Судакова

Премьер-лига
Обновлено

Ожидают феерию от Судакова на Евро

Стало известно, когда Шахтер может продать Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Руководство "Шахтера" приняло решение по трансферу Георгия Судакова.

По информации издания The Daily Express, полузащитника "Шахтера" планируют продать после Евро-2024. Внутри "Шахтера" считают, что выступление на Евро повлияет на то, что Судаковым могут заинтересоваться еще ряд топ-клубов из разных чемпионатов. Отмечается, что в настоящее время полузащитником особенно интересуются "Челси", "Наполи" и "Тоттенхэм".

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Напомним, за этот сезон Судаков сыграл в 34 матчах, в которых отличился 10 голами и 6 результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

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Источник:
Еxpress
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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