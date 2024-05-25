Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович: Если Минаю придут предложения на 10 игроков – всех будем продавать
Закарпатцы не планируют держать футболистов
Фото: УПЛ
Главный тренер “Миная” Желько Любенович прокомментировал планы по составу команды.
“ – Если "Минай" останется, какие позиции нужно будет усиливать?
– На первом месте у нас стоит задача продавать игроков, если поступит хорошее предложение. Даже если все игроки останутся, "Минаю" нужно усиливаться, чтобы не бороться снова за выживание. Мы будем приглашать игроков, которые хотят чего-то достичь. Неважно, сколько им лет.
– "Минай" может сорвать большой куш летом, устроив распродажу игроков. Им уже готова замена?
– Если мы продадим Кораблина, на его место уже готов Матюшенко. Если Гуничев вернется в “Александрию”, то его заменит Демиденко. Если придут предложения на 10 игроков – все будем продавать. Это будет хороший знак для игроков, что клуб будет максимально заинтересован в их развитии. И команда, и футболист могут получить возможность дальше расти, получая прибыль с процента от перепродажи”, - сказал Любенович.
Популярное сейчас
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
- Довбик повторил рекорд Шевченко по количеству голов в одном сезоне в топ-5 чемпионатах
- ЛНЗ переиграл Ворсклу. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО