Любенович: Если Минаю придут предложения на 10 игроков – всех будем продавать

Главный тренер “Миная” Желько Любенович прокомментировал планы по составу команды.

“ – Если "Минай" останется, какие позиции нужно будет усиливать?

– На первом месте у нас стоит задача продавать игроков, если поступит хорошее предложение. Даже если все игроки останутся, "Минаю" нужно усиливаться, чтобы не бороться снова за выживание. Мы будем приглашать игроков, которые хотят чего-то достичь. Неважно, сколько им лет.

– "Минай" может сорвать большой куш летом, устроив распродажу игроков. Им уже готова замена?

– Если мы продадим Кораблина, на его место уже готов Матюшенко. Если Гуничев вернется в “Александрию”, то его заменит Демиденко. Если придут предложения на 10 игроков – все будем продавать. Это будет хороший знак для игроков, что клуб будет максимально заинтересован в их развитии. И команда, и футболист могут получить возможность дальше расти, получая прибыль с процента от перепродажи”, - сказал Любенович.