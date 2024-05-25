СМИ: Игроки Днепра-1 не получают зарплату с февраля

Игрокам "Днепра-1" не выплачивают заработную плату. Об этом сообщает Футбол24.

По имеющейся информации, игроки и тренерский штаб получили деньги только за январь 2024 года. Руководство пока не сообщает, когда удастся погасить финансовые долги. Отмечается, что "Днепр-1" ожидает окончания текущего сезона, чтобы разобраться с задолженностью. Пока никому из игроков, у которых заканчиваются контракты, не предлагают их продлить.

Напомним, сегодня "Днепр-1" играет против "Черноморца". Матч начнется в 15.30, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.