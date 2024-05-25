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СМИ: Игроки Днепра-1 не получают зарплату с февраля
Кто останется в клубе?
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Игрокам "Днепра-1" не выплачивают заработную плату. Об этом сообщает Футбол24.
По имеющейся информации, игроки и тренерский штаб получили деньги только за январь 2024 года. Руководство пока не сообщает, когда удастся погасить финансовые долги. Отмечается, что "Днепр-1" ожидает окончания текущего сезона, чтобы разобраться с задолженностью. Пока никому из игроков, у которых заканчиваются контракты, не предлагают их продлить.
Напомним, сегодня "Днепр-1" играет против "Черноморца". Матч начнется в 15.30, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
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