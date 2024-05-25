  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Игроки Днепра-1 не получают зарплату с февраля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Игроки Днепра-1 не получают зарплату с февраля

Премьер-лига
Обновлено

Кто останется в клубе?

СМИ: Игроки Днепра-1 не получают зарплату с февраля

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Игрокам "Днепра-1" не выплачивают заработную плату. Об этом сообщает Футбол24.

По имеющейся информации, игроки и тренерский штаб получили деньги только за январь 2024 года. Руководство пока не сообщает, когда удастся погасить финансовые долги. Отмечается, что "Днепр-1" ожидает окончания текущего сезона, чтобы разобраться с задолженностью. Пока никому из игроков, у которых заканчиваются контракты, не предлагают их продлить.

Напомним, сегодня "Днепр-1" играет против "Черноморца". Матч начнется в 15.30, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 14:18
Д-раз , усьо ? Незаконно народжене від однополих Бєні і Бєрьози наказало довго жити !? Фанам славетного Дніпра варто викрасти і заживо закопати сивокудрого хабадника за роздерибанений клуб !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 14:18
Д-раз , усьо ? Незаконно народжене від однополих Бєні і Бєрьози наказало довго жити !? Фанам славетного Дніпра варто викрасти і заживо закопати сивокудрого хабадника за роздерибанений клуб !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости