УПЛ. Рух – Динамо 1:2. Киевляне приспали львовян и не пустили их в еврокубки

"Днепр-1" замыкает четверку с 52 очками, "Полесье" забирает желанную путевку в плей-офф Лиги конференций (50), а "Рух" проигрывает "Динамо" и оказывается за пределами ТОП-5 (49 очков).

Шовковский выставил довольно экспериментальный состав. Бражко, Ваната, Ярмоленко и Шапаренко не оказалось даже в запасе. Дубль вел за собой в атаку Буяльский, а в обороне им руководил Попов. Пономарев же выпустил основу, ведь его команде нужно было достигать результата.

Первый тайм прошел не на самых высоких скоростях. "Руху" нужна была как минимум ничья, "Динамо" было согласно на такой расклад. Игроки нередко фолили, но всегда извинялись, вели себя уважительно. "Желто-черные" действовали активнее: неточно пробивали с самых разных дистанций, шли в прессинг, заставляли соперника ошибаться.

Самый опасный и единственный момент первой 45-минутки в целом у команд и у львовян в частности возник как раз после давления хозяев. На экваторе тайма киевляне разыграли от ворот под прессингом, Нещерет отдал неточный пас – итогом стало спасение голкипера после расстрела Таллеса чуть ли не впритык, Руслан успел выбросить руку и парировать удар оппонента.

"Динамо" очень активно начало второй тайм. По выходу из раздевалки Бенито заработал результативный угловой, Андриевский навесил – Роман, казалось бы, крепко держал Диалло, но Самба в итоге затылком легко подправил мяч в дальний угол (0:1). О – Опека.

Естественно, "Рух" бросился отыгрываться, тем более, в параллельных поединках конкуренты вели в счете. Львовянам тоже помог стандарт. Не смогли выбить мяч киевляне после розыгрыша корнера, последовал удар Ляха из-за пределов штрафной, Нещерет парировал снаряд перед собой, прямо на Дидыка, он и добил сферу в сетку (1:1). Почти сразу же капитан хозяев имел шанс отличиться дублем – на этот раз Нещерет таки вытащил из-под штанги. А надо было забивать…

Да, казалось бы, ничья на табло, темп снова упал, как в лучших традициях первого тайма, Шовковский успел перестроиться на три защитника – всех все устраивает. Тем не менее, у киевлян вышла еще одна голевая атака: Диалло закинул на Бенито, тот Ледвия не расстрелял, как и Караваев, а вот Царенко сориентировался лучше всех (1:2).

После этого "Рух" имел несколько шансов на камбэк, но и "Динамо" тоже могло забивать третий. Господин Козловский, естественно, сидел в пресс-ложе с очень грустным выражением лица, а киевляне после финального свистка утешали "желто-черных".

УПЛ, 30-й тур

Стадион: "Арена Львов" (Львов)

Главный судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Рух" – "Динамо" 1:2

Голы: Дидык (63) – Диалло (52), Царенко (77)

"Рух": Ледвий, Слюбик, Слюсар (Пидгурский, 78), Сыч, Роман, Дидык (к), Пастух, Таллес, Квасница, Плюман (Федор, 78), Карабин (Рунич, 53)

"Динамо": Нещерет, Попов, Шепелев, Волошин (Малыш, 46), Андриевский (Дячук, 64), Караваев, Буяльский (к) (Царенко, 46), Диалло, Биловар (Михавко, 75), Дубинчак, Бенито

Предупреждения: Роман (60), Квасница (66) – Диалло (83)