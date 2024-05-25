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"Мы уже годами платим с отставанием в три месяца": Фридман прокомментировал слухи о долгах Днепра-1

Премьер-лига

Интересная схема

"Мы уже годами платим с отставанием в три месяца": Фридман прокомментировал слухи о долгах Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В СМИ появилась информация о задолженности "Днепра-1" перед своими футболистами. Согласно источнику, она составляет четыре месяца.

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал Tribuna.com эти слухи.

“ – Зарплата уже начислена, в понедельник-вторник будет.

– Зарплата за эти четыре месяца?

– Да нет, мы платим с отставанием в три месяца. Так оно идет все время, это никакая не новость – это уже годами муссируется. Хотим в ближайший месяц довести до двух месяцев”, – сказал Фридман.

Отметим, что сегодня "Днепр-1" проведет завершающий матч сезона. Соперником команды станет "Черноморец". Старт поединка в Одессе запланирован на 15.30.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.05.2024 в 14:29
Чморило ! Чому під склом клубного автобуса плакат "DNEPR Dnepropetrovsk" ???!!!
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.05.2024 в 14:29
Чморило ! Чому під склом клубного автобуса плакат "DNEPR Dnepropetrovsk" ???!!!
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.05.2024 в 14:14
Головне, щоб не померли з голоду
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