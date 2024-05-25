"Мы уже годами платим с отставанием в три месяца": Фридман прокомментировал слухи о долгах Днепра-1

В СМИ появилась информация о задолженности "Днепра-1" перед своими футболистами. Согласно источнику, она составляет четыре месяца.

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал Tribuna.com эти слухи.

“ – Зарплата уже начислена, в понедельник-вторник будет.

– Зарплата за эти четыре месяца?

– Да нет, мы платим с отставанием в три месяца. Так оно идет все время, это никакая не новость – это уже годами муссируется. Хотим в ближайший месяц довести до двух месяцев”, – сказал Фридман.