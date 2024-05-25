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"Мы уже годами платим с отставанием в три месяца": Фридман прокомментировал слухи о долгах Днепра-1
Интересная схема
Фото: СК Дніпро-1
В СМИ появилась информация о задолженности "Днепра-1" перед своими футболистами. Согласно источнику, она составляет четыре месяца.
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал Tribuna.com эти слухи.
“ – Зарплата уже начислена, в понедельник-вторник будет.
– Зарплата за эти четыре месяца?
– Да нет, мы платим с отставанием в три месяца. Так оно идет все время, это никакая не новость – это уже годами муссируется. Хотим в ближайший месяц довести до двух месяцев”, – сказал Фридман.
Отметим, что сегодня "Днепр-1" проведет завершающий матч сезона. Соперником команды станет "Черноморец". Старт поединка в Одессе запланирован на 15.30.
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