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От Нещерета до Бенито и Диалло. Рух – Динамо: стартовые составы на матч
Шовковский, как и ожидалось, прибег к мощной ротации
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
В матче 30-го тура УПЛ "Рух" встретится с "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на эти поединки.
"Рух": Ледвий – Слюбик, Слесарь, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин.
Запасные хозяев: Герета – Холод, Кител, Подгурский, Федор, Притула, Столярчук, Рунич, Непейпиев, Габриэль, Лях, Климчук.
"Динамо": Нещерет – Попов, Шепелев, Волошин, Андриевский, Караваев, Буяльский, Диалло, Беловар, Дубинчак, Бенито.
Запасные гостей: Моргун, Игнатенко, Овчаренко, Малыш, Дячук, Михавко, Сирота, Царенко, Кабаев.
Перед этим поединком “Динамо” идет на втором месте УПЛ и ни на что не претендует. “Рух” занимает пятую позицию и борется за зону Лиги конференций.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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