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Григорчук против Максимова. Известны стартовые составы Черноморец – Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Начало - в 15:30

Григорчук против Максимова. Известны стартовые составы Черноморец – Днепр-1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня в 15:30 в рамках 30-го тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Днепра-1".

"Черноморец": 1.Варакута, 3.Ермаков, 8 Шпорн, 9.Путря (кап), 11.Бойчук, 20.Авагимян, 39.Бадибанга, 45.Брагара, 27.Васильев, 77.Штогрин, 79.
Среди запасных у "Черноморца": 31. Белик, 71. Вечный, 5. Гучек, 7. Кузик, 12. Шаповал, 18. Альваренга, 22. Арсич, 23. Зе, 17. Голуб, 32. Присяжнюк, 37. , 70.Иеде.

"Днепр-1": 1.Волынец, 3.Адамюк, 5.Сарапий, 39.Сваток (кап), 42.Пасич, 27.Очеретько, 22.Рубчинский, 17.Леднев, 9.Гуцуляк, 14.Гаджиев, 14. .Филиппов.
Среди запасных у "Днепра-1": 12.Кинарейкин, 33.Юрчук, 10.Третьяков, 25.Когут, 34.Танчик, 23.Баденко, 83.Хан.

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.

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Источник:
Дніпро-1
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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