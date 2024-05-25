Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук против Максимова. Известны стартовые составы Черноморец – Днепр-1
Начало - в 15:30
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сегодня в 15:30 в рамках 30-го тура УПЛ "Черноморец" сыграет против "Днепра-1".
"Черноморец": 1.Варакута, 3.Ермаков, 8 Шпорн, 9.Путря (кап), 11.Бойчук, 20.Авагимян, 39.Бадибанга, 45.Брагара, 27.Васильев, 77.Штогрин, 79.
Среди запасных у "Черноморца": 31. Белик, 71. Вечный, 5. Гучек, 7. Кузик, 12. Шаповал, 18. Альваренга, 22. Арсич, 23. Зе, 17. Голуб, 32. Присяжнюк, 37. , 70.Иеде.
"Днепр-1": 1.Волынец, 3.Адамюк, 5.Сарапий, 39.Сваток (кап), 42.Пасич, 27.Очеретько, 22.Рубчинский, 17.Леднев, 9.Гуцуляк, 14.Гаджиев, 14. .Филиппов.
Среди запасных у "Днепра-1": 12.Кинарейкин, 33.Юрчук, 10.Третьяков, 25.Когут, 34.Танчик, 23.Баденко, 83.Хан.
Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.
Популярное сейчас
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО