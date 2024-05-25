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Известны стартовые составы Оболони и Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Начало в 15:30

Известны стартовые составы Оболони и Александрии

fco.com.ua

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"Оболонь" и "Александрия" объявили стартовые составы на матч 30-го тура УПЛ.

"Оболонь": Кичак - Грисьо, Карась, Дубко, Чернов - Черненко, Мороз - Суханов, Мединский - Тарануха, Краснопир.
Среди запасных в "Оболони": Рыбка, Марченко, Осман, Нагиев, Вовкун, Слободян, Косовский, Груша, Запорожец, Вишневский, Корех, Лях.

"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампуш, Логинов, Копина - Калюжный, Михайленко, Кулаковский - Калитвинцев, Ковалец, Беззера.
Среди запасных в "Александрии": Долгий, Шевченко, Савченко, Сигеев, Базаев, Джевани, Костышин, Шостак, Де.

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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