Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны стартовые составы Оболони и Александрии
Начало в 15:30
fco.com.ua
"Оболонь" и "Александрия" объявили стартовые составы на матч 30-го тура УПЛ.
"Оболонь": Кичак - Грисьо, Карась, Дубко, Чернов - Черненко, Мороз - Суханов, Мединский - Тарануха, Краснопир.
Среди запасных в "Оболони": Рыбка, Марченко, Осман, Нагиев, Вовкун, Слободян, Косовский, Груша, Запорожец, Вишневский, Корех, Лях.
"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампуш, Логинов, Копина - Калюжный, Михайленко, Кулаковский - Калитвинцев, Ковалец, Беззера.
Среди запасных в "Александрии": Долгий, Шевченко, Савченко, Сигеев, Базаев, Джевани, Костышин, Шостак, Де.
Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи
- Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
- Шесть голов от Цыганкова, Довбика и Малиновского, увольнения Хави и Пиоли. Главные новости за 24 мая
- Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО