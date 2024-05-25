Известны стартовые составы Шахтера и Полесья

Сегодня в 15:30 в рамках 30-го тура УПЛ "Полесье" сыграет против "Шахтера". Матч пройдет на Центральном стадионе.

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Полесье": Кудрик - Михайличенко (к), Шабанов, Чоботенко - Назаренко, Таллес Коста, Танковский, Кушниренко, Мустафаев - Луифер, Ндукве.

"Шахтер": Твардовский - Педриньо, Ракицкий (к), Мироши, Гочолейшвили - Назарина - Кевин, Марлон Гомес, Бондаренко, Швед - Траоре.

Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.