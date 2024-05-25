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Известны стартовые составы Шахтера и Полесья
Начало в 15:30
shakhtar.com
Сегодня в 15:30 в рамках 30-го тура УПЛ "Полесье" сыграет против "Шахтера". Матч пройдет на Центральном стадионе.
Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.
"Полесье": Кудрик - Михайличенко (к), Шабанов, Чоботенко - Назаренко, Таллес Коста, Танковский, Кушниренко, Мустафаев - Луифер, Ндукве.
"Шахтер": Твардовский - Педриньо, Ракицкий (к), Мироши, Гочолейшвили - Назарина - Кевин, Марлон Гомес, Бондаренко, Швед - Траоре.
Напомним, что сайт UA-Футбола проведет видеотрансляцию этого матча.
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