  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тоскливые еврокубки впереди. Черноморец – Днепр-1 0:2
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоскливые еврокубки впереди. Черноморец – Днепр-1 0:2

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 таки обыграл Черноморец и пробился в еврокубки

Тоскливые еврокубки впереди. Черноморец – Днепр-1 0:2

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Расклады перед матчем последнего тура УПЛ, в котором "Черноморец" принимает "Днепр-1", были довольно просты. "Морякам", которые обосновались в середине таблицы, уже ничего не нужно. А вот днепряне борются за Лигу конференций с "Рухом" и "Полесьем". Побеждай сегодня – 4-е место твое. Ничья или поражение –тоже может быть (5-е место, как и 4-е, все такое же "европейское"), но нужно смотреть, как играют конкуренты.

Несмотря на не обремененность турнирными задачами, Роман Григорчук выставил основной и прогнозируемый состав.

А вот у "Днепра-1" в заявке не оказалось Пихаленка и Бабенко. Слухи сватали обеих игроков в "Полесье", но слухи – это слухи. Да и в целом, в запасе у Максимова оказалось всего 5 полевых игроков.

Первый тайм команды выдали пресный, если не сказать похабный. Днепряне, которым вроде как было нужнее, пытались обозначить свою настырность на первых минутах и даже создали момент, но Адамюк или так бил, ил подавал, но Васильев подстраховал на линии ворот Варакуту.

Дальше – совершенная тоска с двумя попытками Гуцуляка упасть в чужой штрафной, однако Балакин не купился.

В параллельном матче "Полесье" за две минуты забило два гола "Шахтеру", но днепряне, казалось, не реагировали. Казалось, потому что не очень логичный гол гости таки соорудили уже в компенсированное время. Адамюк навесил с фланга, Очеретько ворвался в зону между двумя центрбеками и переправил головой в сетку. Так "Днепр-1" ушел на перерыв с нужным счетом.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Снова очень нудно и совершенно без интриги. Гости тянули свою победу, хозяевам ничего не было нужно.

На 73-й минуте еще один гол для "Днепра-1" на индивидуальных качествах оформил Третьяков, который после отличного разрезного паса дернул Путрю и идеальным бильярдным ударом дал под штангу.

0:2, на этом и закончили. Днепряне отстояли свое 4-е, еврокубковое место, а на 5-м после победы над "Шахтером" оказалось "Полесье".

Задача для днепрян выполнена, но был ли ее смысл? Игра команды сегодня, да и в целом в последних матчах, не выдерживает критики.

Что будет летом с клубом – непонятно. Но, сезон закончили, и на том спасибо.

30-й тур УПЛ, сезон 2023/24

25 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

"Черноморец" (Одесса) – "Днепр-1" (Днепр) 0:2

Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73)

Предупреждения: Авагимян - Гаджиев

"Черноморец": Варакута, Ермаков, Салюк, Шпорн, Путря, Васильев, Бойчук, Брагару, Авагимян (Кузык, 65), Бадибанга, Штогрин

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк (Когут, 74), Гаджиев (Танчик, 69), Филиппов (Третьяков, 57)

По теме
yellow-arrow
Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов
yellow-arrow
Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу
Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
25.05.2024 в 17:42
ШД продал игру Полесье а ЧО --ДНЕПРУ --заработали пару копеек ---ГРИ хочет остаться в Одессе только не в ЧО--иди принимай Реал-Ферму 2 лига и тоже из Одессы а про ЧО забудь такие клоуны не нужны твой уровень 2 лига а вообще иди куда хочешь --18 проигрышей 1 место позора--даже Ротань тебя обошёл
sticker
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.05.2024 в 17:42
ШД продал игру Полесье а ЧО --ДНЕПРУ --заработали пару копеек ---ГРИ хочет остаться в Одессе только не в ЧО--иди принимай Реал-Ферму 2 лига и тоже из Одессы а про ЧО забудь такие клоуны не нужны твой уровень 2 лига а вообще иди куда хочешь --18 проигрышей 1 место позора--даже Ротань тебя обошёл
sticker
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости