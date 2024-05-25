Тоскливые еврокубки впереди. Черноморец – Днепр-1 0:2

Расклады перед матчем последнего тура УПЛ, в котором "Черноморец" принимает "Днепр-1", были довольно просты. "Морякам", которые обосновались в середине таблицы, уже ничего не нужно. А вот днепряне борются за Лигу конференций с "Рухом" и "Полесьем". Побеждай сегодня – 4-е место твое. Ничья или поражение –тоже может быть (5-е место, как и 4-е, все такое же "европейское"), но нужно смотреть, как играют конкуренты.

Несмотря на не обремененность турнирными задачами, Роман Григорчук выставил основной и прогнозируемый состав.

А вот у "Днепра-1" в заявке не оказалось Пихаленка и Бабенко. Слухи сватали обеих игроков в "Полесье", но слухи – это слухи. Да и в целом, в запасе у Максимова оказалось всего 5 полевых игроков.

Первый тайм команды выдали пресный, если не сказать похабный. Днепряне, которым вроде как было нужнее, пытались обозначить свою настырность на первых минутах и даже создали момент, но Адамюк или так бил, ил подавал, но Васильев подстраховал на линии ворот Варакуту.

Дальше – совершенная тоска с двумя попытками Гуцуляка упасть в чужой штрафной, однако Балакин не купился.

В параллельном матче "Полесье" за две минуты забило два гола "Шахтеру", но днепряне, казалось, не реагировали. Казалось, потому что не очень логичный гол гости таки соорудили уже в компенсированное время. Адамюк навесил с фланга, Очеретько ворвался в зону между двумя центрбеками и переправил головой в сетку. Так "Днепр-1" ушел на перерыв с нужным счетом.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Снова очень нудно и совершенно без интриги. Гости тянули свою победу, хозяевам ничего не было нужно.

На 73-й минуте еще один гол для "Днепра-1" на индивидуальных качествах оформил Третьяков, который после отличного разрезного паса дернул Путрю и идеальным бильярдным ударом дал под штангу.

0:2, на этом и закончили. Днепряне отстояли свое 4-е, еврокубковое место, а на 5-м после победы над "Шахтером" оказалось "Полесье".

Задача для днепрян выполнена, но был ли ее смысл? Игра команды сегодня, да и в целом в последних матчах, не выдерживает критики.

Что будет летом с клубом – непонятно. Но, сезон закончили, и на том спасибо.

30-й тур УПЛ, сезон 2023/24

25 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

"Черноморец" (Одесса) – "Днепр-1" (Днепр) 0:2

Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73)

Предупреждения: Авагимян - Гаджиев

"Черноморец": Варакута, Ермаков, Салюк, Шпорн, Путря, Васильев, Бойчук, Брагару, Авагимян (Кузык, 65), Бадибанга, Штогрин

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк (Когут, 74), Гаджиев (Танчик, 69), Филиппов (Третьяков, 57)