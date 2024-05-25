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Битва за выживание. Металлист 1925 – Верес: стартовые составы на матч
Команда Скрипника против коллектива Шандрука
Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий
В матче 30-го тура Чемпионата Украины "Металлист 1925" встретится с "Вересом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Ари, Юсов, Гармаш, Габелок, Жичиков, Обинайя, Фарина, Юрченко, Сидоров.
Запасные: Проценко, Сидоренко, Ткаченко, Ткачук, Курило, Червак, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Борячук.
"Верес": Когут - Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Яго, Кучеров, Дахновский, Гайдучик, Кухарук, Шастал.
Запасные: Юцишин – Кулик, Гакман, Курко, Жулио, Шевченко, Банада, Шарай, Шестаков, Мрвальевич, Баран, Савчук.
Перед этим поединком харьковчане идут на последнем месте УПЛ, в то время как жители занимают 14 позицию. Разрыв между командами составляет два очка.
Старт матча на "Арене Левый берег" запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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