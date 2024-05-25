  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Битва за выживание. Металлист 1925 – Верес: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за выживание. Металлист 1925 – Верес: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Команда Скрипника против коллектива Шандрука

Битва за выживание. Металлист 1925 – Верес: стартовые составы на матч

Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 30-го тура Чемпионата Украины "Металлист 1925" встретится с "Вересом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Ари, Юсов, Гармаш, Габелок, Жичиков, Обинайя, Фарина, Юрченко, Сидоров.

Запасные: Проценко, Сидоренко, Ткаченко, Ткачук, Курило, Червак, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Борячук.

"Верес": Когут - Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Яго, Кучеров, Дахновский, Гайдучик, Кухарук, Шастал.

Запасные: Юцишин – Кулик, Гакман, Курко, Жулио, Шевченко, Банада, Шарай, Шестаков, Мрвальевич, Баран, Савчук.

Перед этим поединком харьковчане идут на последнем месте УПЛ, в то время как жители занимают 14 позицию. Разрыв между командами составляет два очка.

Старт матча на "Арене Левый берег" запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.

По теме
yellow-arrow
Заря – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Олег Шандрук Виктор Скрипник Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости