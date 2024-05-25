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Вернидуб не выпустил резерв. Кривбасс – Минай: стартовые составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатцы – в борьбе за выживание

Вернидуб не выпустил резерв. Кривбасс – Минай: стартовые составы на матч

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 30-го тура Чемпионата Украины встретятся “Кривбасс” и “Минай”. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

Перед этим поединком криворожцы занимают третье место в чемпионате – там они гарантированно и финишируют. "Минай" идет на 15-й позиции в турнирной таблице в зоне вылета.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 15:16
Храбрый и бескомпромиссный Вернидуб никогда не играет в закулисные игры. Поэтому его великолепная команда сейчас выйдет на поле и разберет Минай на атомы водорода и кислорода.
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 15:16
Храбрый и бескомпромиссный Вернидуб никогда не играет в закулисные игры. Поэтому его великолепная команда сейчас выйдет на поле и разберет Минай на атомы водорода и кислорода.
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1
0

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