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Вернидуб не выпустил резерв. Кривбасс – Минай: стартовые составы на матч
Закарпатцы – в борьбе за выживание
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В поединке 30-го тура Чемпионата Украины встретятся “Кривбасс” и “Минай”. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на этот поединок.
Перед этим поединком криворожцы занимают третье место в чемпионате – там они гарантированно и финишируют. "Минай" идет на 15-й позиции в турнирной таблице в зоне вылета.
Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 15:16
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