Вернидуб не выпустил резерв. Кривбасс – Минай: стартовые составы на матч

В поединке 30-го тура Чемпионата Украины встретятся “Кривбасс” и “Минай”. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

Перед этим поединком криворожцы занимают третье место в чемпионате – там они гарантированно и финишируют. "Минай" идет на 15-й позиции в турнирной таблице в зоне вылета.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.