УПЛ. Заря – Колос 0:1. Первая победа под руководством Поздеева

По договоренности сторон игра последнего тура УПЛ между "Зарей" и "Колосом" проходила в Ковалевке. Перед туром луганский коллектив занимал девятое место, а коллектив из Ковалевки – двенадцатое. "Колос" под руководством Поздеева все матчи проиграл, поэтому пытался наконец-то порадовать собственных болельщиков и прервать эту серию. С турнирной точки зрения мотивации особой у обоих команд не было, но они решали свои локальные задачи.

Отметим, что "Зари" из-за дисквалификации не мог помочь опытный защитник Богдан Бутко, а у коллектива из Ковалевки не было Тотовицкого и Бондаренко. Также в обеих командах сегодня не играли основные голкиперы. У "Зари" с первых минут вышел Мацапура, а у "Колоса" - Горох.

Игра началась в медленном темпе. У обеих команд ощущались существенные проблемы в позиционном футболе. "Заря" играла первым номером, но эффективности ей не хватало. До заключительной трети поля доходили, а что-то создать не могли. Голкиперы обеих команд наслаждались жизнью. Номинальные хозяева хоть что-то пытались создать, а футболисты "Колоса" вышли просто отбыть номер. Ужасный футбол, который хотелось поскорее забыть и больше никогда не смотреть. Если так играть, зачем выходить на поле? Один удар в створ ворот все же был, но мяч после попытки Рангела пробить через себя едва долетел в руки Мацапуры. Очень грустные нули... Можно вспомнить еще точный удар Криворучка, но там было явное положение вне игры.

В начале второго тайма наконец-то дождались первого момента в нашем матче. Башич с нескольких метров пробил выше ворот. В этом эпизоде откровенно повезло "Колосу". Быстрее начали играть команды после перерыва, но конструктива все же не хватало. Ошибки в переходных фазах значительно мешали командам.

Во второй половине тайма было очень много вязкой борьбы в центре поля. Герреро пытался найти свой шанс, но это был не самый лучший матч для панамского нападающего "Зари". Достаточно неожиданно "Колос" выходит вперед. Ильин подал на Безбородька, который головой переправил на Диего, а легионер забил в пустые ворота – 0:1. Отыграться подопечные Коваля не смогли.

В итоге "Заря" завершает сезон на десятом месте, а "Колос" - на одиннадцатом.

Vbet лига. 30-й тур

"Заря" - "Колос" 0:1

Голы: Диего (75)

"Заря": Мацапура, Джордан, Батагов, Жуниор, Жан Клод (Вантух, 74), Башич, Яцык (Бугай, 80), Мичин (Чурко, 80), Горбач (Волошин, 71), Слесарь (Антюх, 46), Герреро

"Колос": Горох, Цуриков, Гончаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Криворучко (Диего, 66), Ореховский, Велитень (Салабай, 66), Ильин (Гусол, 87), Рангел (Безбородько, 66)