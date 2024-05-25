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Игроки Шахтера прибыли в Житомир в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя

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Игроки Шахтера прибыли в Житомир в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя

ФК Шахтар

Новина українською

Сегодня в рамках 30-го тура УПЛ пройдет матч "Полесье" - "Шахтер".

Игроки "Шахтера" прибыли на матч в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже длительное время находятся в плену.

Напомним, следить за матчем "Полесье" - "Шахтер" можно на сайте UA-Футбол.

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Источник:
FCShakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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velbag (Полтава)
25.05.2024 в 15:44
азовців тримають у Житомирі?
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Комментарии 1
velbag (Полтава)
25.05.2024 в 15:44
азовців тримають у Житомирі?
Ответить
0
1

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