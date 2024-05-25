Игроки Шахтера прибыли в Житомир в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя

Сегодня в рамках 30-го тура УПЛ пройдет матч "Полесье" - "Шахтер".

Игроки "Шахтера" прибыли на матч в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже длительное время находятся в плену.

???? Прибули на останній матч золотого сезону ????



Гравці – у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя, які тривалий час перебувають у полоні.#FreeMariupolDefenders #Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/uNfyMEsth5 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2024

Напомним, следить за матчем "Полесье" - "Шахтер" можно на сайте UA-Футбол.