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Игроки Шахтера прибыли в Житомир в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя
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ФК Шахтар
Сегодня в рамках 30-го тура УПЛ пройдет матч "Полесье" - "Шахтер".
Игроки "Шахтера" прибыли на матч в футболках с призывом освободить защитников Мариуполя, которые уже длительное время находятся в плену.
???? Прибули на останній матч золотого сезону ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2024
Гравці – у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя, які тривалий час перебувають у полоні.#FreeMariupolDefenders #Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/uNfyMEsth5
Напомним, следить за матчем "Полесье" - "Шахтер" можно на сайте UA-Футбол.
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