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Заря – Колос: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Поединок практически без турнирных заданий

Заря – Колос: стартовые составы на матч

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 30-го тура Чемпионата Украины "Заря" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Перед матчем "Заря" находится на девятом месте УПЛ, а "Колос" идет на 12-й строчке. Коваливцы еще теоретически могут опуститься в зону переходных матчей, но для этого им нужно проиграть с большим счетом, а "Оболони" победить "Александрию" тоже с разгромом.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

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