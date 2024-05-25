Заря – Колос: стартовые составы на матч

В матче 30-го тура Чемпионата Украины "Заря" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Перед матчем "Заря" находится на девятом месте УПЛ, а "Колос" идет на 12-й строчке. Коваливцы еще теоретически могут опуститься в зону переходных матчей, но для этого им нужно проиграть с большим счетом, а "Оболони" победить "Александрию" тоже с разгромом.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.