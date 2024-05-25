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Фридман: Нам Максимов не говорил о желании уйти
Между сторонами есть договоренность
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
“ - Была информация, что Максимов покинет команду после сезона.
- Не знаю. У него контракт, в нем написано – если четвертое-пятое место, то контракт автоматически продлевается. Если шестое, то мы жмем друг другу руки и расходимся. Если у него будет желание уйти, заняв четвертое-пятое место, то тоже отпустим. Нет вопросов.
Я не слышал о его желании уйти. Нам он такие заявления не делал. Сезон закончится – сядем и поговорим. Как он будет работать дальше, готов работать с молодежью. Увидим.
– На прошлой пресс-конференции Максимов сказал, что в клубе все решает один человек. Вы понимаете, кого он имел в виду?
– Нет, не понимаю. У нас нет одного человека. Все решают Андрей Русол и Вячеслав Фридман. Сегодня мы вдвоем решаем политику клуба. В ближайшее время.
– И по игрокам, которых слухи отправляют в разные клубы. Филиппов, Сваток, Рубчинский, Пихаленок...
– Кого-то отпустим. Сватку уже 30, пусть поиграет где-нибудь. Почему нет? По Филиппову размышляем, он размышляет. Но нет такого, что многие игроки пойдут – у футболистов есть контракт, никто просто так не уйдет.
Может, пойдет Пихаленок, Гуцуляк – у них контракты скоро истекают, их надо продавать. Это обычная жизнь футбольного клуба. Кто нам не нужен, заканчивается контракт, возрастные игроки, нет смысла продолжать”, - сказал Фридман.
Сегодня "Днепр-1" проведет завершающий матч сезона. Команда Максимова встретится с “Черноморцем” в Одессе.
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