УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов

По известным причинам из-за статуса поединка градус эмоций у "пивоваров" и так зашкаливал. Так еще и на самом старте поединка случился очень резонансный эпизод. Мединский простреливая с левого фланга попал в руку Кампушу в штрафной площадке. Арбитр встречи переговорил по связи с ассистентами VAR, однако сам Виталий Романов почему-то просматривать повтор не пошел. Как минимум, можно было бы посмотреть... При этом подобные вопросы возникали и дальше по ходу встречи - судья никак не хотел обращаться за помощью к системе VAR.

Зная цену матча, хозяева действовали достаточно живо и динамично. В свою очередь, подопечные Руслана Ротаня соглашались на этот темп. Поэтому игра точно не была скучной, хотя и местами не хватало конструктива с обеих сторон. Определенной инициативой владели именно "горожане", впрочем это преимущество скорее прослеживалось в контексте контроля мячом. До опасных эпизодов, или хотя бы до акцентированных ударов не доходило.

Если до экватора первых 45 минут киевлянам удавалось неплохо держать структуру и нивелировать угрозу от своего соперника. То дальше, "Оболонь" резко начало допускать большие разрывы и не играть плотно с оппонентами. Именно так и произошло в эпизоде с голом Безерры. "Пивовары" без особого сопротивления позволили Ковальцу развернуться в собственной штрафной площадке и выполнить передачу на одинокого бразильца. Как-то слишком просто пропустили хозяева поля - 1:0.

Задача для столичного коллектива усложнилась. Теперь нужно было действовать первым номером. Однако, к сожалению, что-то острое в исполнении подопечных Валерия Иващенко вспомнить было трудно. С большой натяжкой, можно выделить дальний выстрел Черненко. И эффектно также сыграл Суханов, пробросив мяч между ног игрока гостей, однако мяч после его удара полетел выше ворот.

Матч, однозначно, не был богатым на моменты, но наблюдать было за чем. Главным действующим лицом первого тайма был Виталий Романов. Интересно, как оценит работу своего коллеги председатель комитета арбитров Екатерина Монзуль, которая присутствовала на этом поединке в качестве наблюдателя за арбитражем?

Не успели команды отойти от перерыва, как вновь пришло взятие ворот от подопечных Руслана Ротаня. К своему ассисту гол также на свой счет записал капитан "Александрии". 2 удара и 2 гола от гостей - стопроцентная реализация! И снова результатом гола стала суета и неуклюжая игра в отборе от футболистов "Оболони".

Не выдерживали киевляне концентрацию под давлением результата. Что вылилось и в третий забитый мяч. Калюжный из глубины разрезал линии и вывел Безерру на свидание с голкипером, а тот без проблем спокойно перебросил парашютом Кичака. И опять же, как-то слишком просто отличились "горожане". По сути игра была сделана. Ощутимо не хватало агрессии от команды Иващенко во второй половине матча.

Только в последние 25 минут "пивовары" снова ожили. Сначала была штанга после сейва от Ермакова, а после этого хороший шанс со штрафного имел Слободян. В концовке все было вообще максимально стерильно в контексте созданных моментов. Даже на гол престижа перед собственными трибунами футболисты "Оболони" не наработали, к сожалению.

Если на старте поединка "Оболонь" производила хорошее впечатление, то дальше просто сникла. Откровенно, киевская команда разочаровала. Задор и вдохновение не просматривались в глазах игроков хозяев. Очень не хватало искры "зеленым", ну нельзя бросать играть в таких матчах и отдавать все на усмотрение судьбы. Благо, конкуренты тоже потерпели фиаско.

Благодаря этой победе, "Александрия" делает финальный рывок и поднимается на итоговое 8-е место. И уже сезон 2023/24 не выглядит для команды Руслана Ротаня столь блеклым. А вот новичок УПЛ в лице "Оболони", хоть и проиграл, но все же сохранил свое место в зоне стыковых матчей.

Матч 30-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота, 25-е мая

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Александрия" 0:3

Голы: Безерра 24, 62; Ковалец 49

"Оболонь": Кичак - Грисьо, Карась, Дубко, Чернов - Черненко (Вишневский 84), Мороз - Суханов (Нагиев 62), Мединский (Груша 84) - Тарануха (Слободян 62), Краснопир (Лях 84).

Запасные: Рыбка, Марченко, Осман, Нагиев, Вовкун, Слободян, Косовский, Груша, Запорожец, Вишневский, Корих, Лях.

Главный тренер: Валерия Иващенко.

"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампуш, Логинов (Савченко 87), Копина - Калюжный, Михайленко, Кулаковский - Калитвинцев (Костышин 66), Ковалец (Сигеев 55), Безерра (Джевани 66).

Запасные: Долгий, Шевченко, Савченко, Сигеев, Базаев, Джевани, Костышин, Шостак, Де.

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Мороз 38, Ковалец 44.

Арбитр: Романюк Виталий.