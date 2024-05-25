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Полесье забило Шахтеру два гола за две минуты. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Житомирская команда борется за еврокубки

Полесье забило Шахтеру два гола за две минуты. Видео

instagram.com/fcpolissya

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Житомирское "Полесье" делает все от себя зависящее, чтобы выиграть борьбу за еврокубки.

В матче последнего тура с "Шахтером" команда Сергея Шищенко побеждает уже со счетом 2:0. Сначала Педриньо после углового хозяев срезал мяч в собственные ворота, и буквально через минуту Луифер Эрнандес сделал счет 2:0, замкнув прострел Богдана Михайличенко.

"Полесье" теперь будет надеяться на неудачи "Руха" и "Днепра-1" и попытается удержать победный счет.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча "Шахтер" – "Полесье".

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