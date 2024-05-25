Положение Металлиста 1925 ухудшилось ещё больше. Дахновский вывел Верес вперёд

В рамках 30-го тура чемпионата Украины на арене "Левый берег" проходит матч между "Металлистом 1925" и "Вересом".

Пока полузащитник "Металлиста 1925" Гармаш находился за полем, гости провели быструю атаку. Ее завершил Виталий Дахновский. Вингер оказался на правой части штрафной, перебрал мяч под левую и пробил в ближний правый угол.

В онлайн-таблице УПЛ "Верес" поднялся на 13-е место (28 очков). "Металлист 1925" её замыкает с 23 баллами в активе.