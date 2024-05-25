Пощады от Вернидуба нет. Минай пропустил от Кривбасса и сделал свое положение критическим

В Кривом Роге продолжается матч последнего, тридцатого тура УПЛ "Кривбасс" принимает "Минай". Закарпатцам для шансов на спасение нужна только победа.

Однако задача очень сложная. Собственно, она усложнилась в конце первого тайма, когда Понедельник классным дальним ударом забил гол в матче.

Теперь "Минаю" нужно забивать минимум дважды. Существует вариант, при котором и ничья устроит "Минай", но это маловероятно.