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Пощады от Вернидуба нет. Минай пропустил от Кривбасса и сделал свое положение критическим

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатцы близки к вылету

Пощады от Вернидуба нет. Минай пропустил от Кривбасса и сделал свое положение критическим

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В Кривом Роге продолжается матч последнего, тридцатого тура УПЛ "Кривбасс" принимает "Минай". Закарпатцам для шансов на спасение нужна только победа.

Однако задача очень сложная. Собственно, она усложнилась в конце первого тайма, когда Понедельник классным дальним ударом забил гол в матче.

Теперь "Минаю" нужно забивать минимум дважды. Существует вариант, при котором и ничья устроит "Минай", но это маловероятно.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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