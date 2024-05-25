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На шаг ближе к вылету. Оболонь пропустила от Александрии

Премьер-лига

Пивовары усложняют задачу сохранения места в зоне переходных плей-офф

На шаг ближе к вылету. Оболонь пропустила от Александрии

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В столице подопечные Иващенко принимают гостей из Кировоградской области. В середине первого тайма "горожане" вышли вперед.

Пока что для киевлян все складывается не так плохо, поскольку конкуренты тоже уступают. Согласно текущим результатам "Оболонь" занимает 14-ю строчку.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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