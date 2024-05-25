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Поднял Днепр-1 на четвёртое место. Очеретько открыл счёт в матче с Черноморцем

Премьер-лига

Гол в раздевалку

Поднял Днепр-1 на четвёртое место. Очеретько открыл счёт в матче с Черноморцем

Фото: СК Дніпро-1

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 30-го тура УПЛ "Черноморец" принимает в Одессе "Днепр-1".

После навеса с фланга от Владимира Адамюка полузащитник Олег Очеретько оторвался от центрбеков моряков, и головой вколотил мяч в сетку ворот соперника. Гол был забит под конец тайма - на 45+1 минуте.

Благодаря этому голу "Днепр-1" обогнал львовский "Рух" в онлайн-таблице УПЛ, выйдя на четвёртую строчку.

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