Премьер-лига
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Поднял Днепр-1 на четвёртое место. Очеретько открыл счёт в матче с Черноморцем
Гол в раздевалку
Фото: СК Дніпро-1
В рамках 30-го тура УПЛ "Черноморец" принимает в Одессе "Днепр-1".
После навеса с фланга от Владимира Адамюка полузащитник Олег Очеретько оторвался от центрбеков моряков, и головой вколотил мяч в сетку ворот соперника. Гол был забит под конец тайма - на 45+1 минуте.
Благодаря этому голу "Днепр-1" обогнал львовский "Рух" в онлайн-таблице УПЛ, выйдя на четвёртую строчку.
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