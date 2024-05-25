Курс на Первую лигу. Минай во второй раз пропустил от Кривбасса

В тридцатом туре УПЛ "Минай" гостит в Кривом Роге у "Кривбасса". Закарпатцам для продолжения борьбы за место в УПЛ желательно побеждать соперника.

Однако пока все складывается для закарпатцев очень плохо. Сначала они пропустили от Понедельника, а затем – от Кузыка. Большой провал в защите команды Желько Любеновича.

Напомним, что для сохранения шансов на спасение "Минаю" в своем матче нужно набрать больше очков, чем "Верес" наберет в своем.