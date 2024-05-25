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Курс на Первую лигу. Минай во второй раз пропустил от Кривбасса
Спастись будет трудно
Фото: ФК Кривбас
В тридцатом туре УПЛ "Минай" гостит в Кривом Роге у "Кривбасса". Закарпатцам для продолжения борьбы за место в УПЛ желательно побеждать соперника.
Однако пока все складывается для закарпатцев очень плохо. Сначала они пропустили от Понедельника, а затем – от Кузыка. Большой провал в защите команды Желько Любеновича.
Напомним, что для сохранения шансов на спасение "Минаю" в своем матче нужно набрать больше очков, чем "Верес" наберет в своем.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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