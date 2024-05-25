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УПЛ. Полесье - Шахтер 2:0. Дебютные в истории еврокубки

Премьер-лига
Обновлено

Киевское Динамо сделало подарок Полесью, победив Рух

УПЛ. Полесье - Шахтер 2:0. Дебютные в истории еврокубки

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" достигло своего. Ударная двухминутка в середине тайма позволила команде Шищенко забить два гола, которые остались единственными в матче. Это было лишь третье поражение "Шахтера" в сезоне, и Пушич был малодоволен увиденным. Однако надо отдать должное "Полесью", которое провело очень сильный матч.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"

"Полесье" – "Шахтер" 2:0

Голы: Педриньо 28 (авт.), Луифер 29

"Полесье": Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов – Михайличенко, Мустафаев, Таллес (Крамар 90+2), Назаренко – Ндукве (Фортюне 69), Луифер

"Шахтер": Твардовский – Педриньо (Сикан 64), Мироши, Ракицкий (Лемкин 24), Гочолеишвили – Назарина – Кевин, Марлон (Цуканов 64), Бондаренко (Крыськив 63), Швед – Траоре

Предупреждения: Кевин 90+4

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1 голосов
Комментарии
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La Scala (Milano)
25.05.2024 в 17:58
Цікаво, а які скидки будуть в АТБ в честь цієї події на наступному тижні?
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0
0
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Комментарии 25
La Scala (Milano)
25.05.2024 в 17:58
Цікаво, а які скидки будуть в АТБ в честь цієї події на наступному тижні?
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:55
Мужики из Полесье сегодня показали всем украинцам что донецких засранцев сепаратистов можно и нужно трахать во все щели! Браво хлопці!
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0
3
shura73 (угледар)
25.05.2024 в 17:58
убогий не воняй. .....не болит?
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2
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 17:49
Не бачив , але по статистиці попередженнь - заруба була ще та ! Невже черговий Арендуполь ? Дивився як вмотивований Рух мав трахнути невмотивоване Динамо , але там помінялись ролями . А тут... Чи я не правильно бачу ситуейшин ?
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1
0
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:54
Не знаю що бачиш ти, але я бачив що одна команда дуже хотіла перемоги, єврокубків та преміальних, а інша вирішила всі свої завдання на сезон і грала "на от*їбись"
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0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:38
Красиво Полесье оттрахал донецких вонючек! Браво!
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1
5
aleks68
25.05.2024 в 17:43
красиво будут трахать твой фейк-1 в еврокубках
Ответить
4
2
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:45
в прошлом сезоне видели, уже даже неинтересно))
 
2
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:52
а москальский шахтер разве не будут трахать?? Там уже нескончаемая очередь стоит как в кремль к дедушке ленину!
 
0
4
aleks68
25.05.2024 в 17:54
ты для начала пойди сам подмойся,а потом кукарекай петух обосраный
sticker
 
2
0
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:44
Как там Металлолом-1925, справился?
Ответить
3
1
aleks68
25.05.2024 в 17:49
оно писало что это команда будущего.участник лиги чемпионов
 
3
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:53
перезавантаження! И трахать будем шахтер мацква с неимоверной силой!
 
0
3
aleks68
25.05.2024 в 17:56
фуфло помой и рот пополощи п....р гнойный.
 
2
0
Dieppe (Rouen )
25.05.2024 в 17:37
Мда… Деньги не пахнут? ;)
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0
2
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:32
Мои поздравления житомирянам с выходом в еврокубки! Похоже, Буткевичу удалось простимулировать и Шахтер, и Динамо
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3
6
aleks68
25.05.2024 в 17:37
и что будет делать полесье в еврокубках?вылет после первого раунда обеспечен
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3
1
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:40
А какая разница? Там что ПЖ, что Рух (если бы вышел) - дебютанты с мизером шансов, зато болелам праздник
 
1
1
aleks68
25.05.2024 в 17:47
кому от этого праздника будет лучше?в житомире всё равно играть не смогут и очков в копилку не добавится.вышли в ЕК,отбыли номер и всё?а отдуваться будут другие
 
3
2
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scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:57
Ну кому-то все равно играть бы пришлось по регламенту, не сниматься же... Я бы предпочел Полесье и Рух, т.к. -1 уже видел как играли.
 
0
0
Море23 (Одесса)
25.05.2024 в 17:30
Педриньо самый опасный игрок в составе Шахтера против самого Шахтера .в каждой игре он бьёт по своим воротам и вот забил .скажите ему что он не нападающий и играет за другую команду .а лучше выгоните нафиг
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1
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 17:37
эти ворота просто были ближе)))
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 17:29
тренировка дубля ради тренировки с услугой полищукам
Ответить
2
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.05.2024 в 17:28
Нежданчик.
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1
6
avatar
scorpius (Ck)
25.05.2024 в 17:32
не-нежданчик))
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4
1

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