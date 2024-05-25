Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Полесье - Шахтер 2:0. Дебютные в истории еврокубки
Киевское Динамо сделало подарок Полесью, победив Рух
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
"Полесье" достигло своего. Ударная двухминутка в середине тайма позволила команде Шищенко забить два гола, которые остались единственными в матче. Это было лишь третье поражение "Шахтера" в сезоне, и Пушич был малодоволен увиденным. Однако надо отдать должное "Полесью", которое провело очень сильный матч.
Украинская Премьер-лига, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"
"Полесье" – "Шахтер" 2:0
Голы: Педриньо 28 (авт.), Луифер 29
"Полесье": Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов – Михайличенко, Мустафаев, Таллес (Крамар 90+2), Назаренко – Ндукве (Фортюне 69), Луифер
"Шахтер": Твардовский – Педриньо (Сикан 64), Мироши, Ракицкий (Лемкин 24), Гочолеишвили – Назарина – Кевин, Марлон (Цуканов 64), Бондаренко (Крыськив 63), Швед – Траоре
Предупреждения: Кевин 90+4
Популярное сейчас
- Рух - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Комментарии 25