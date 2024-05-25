УПЛ. Полесье - Шахтер 2:0. Дебютные в истории еврокубки

"Полесье" достигло своего. Ударная двухминутка в середине тайма позволила команде Шищенко забить два гола, которые остались единственными в матче. Это было лишь третье поражение "Шахтера" в сезоне, и Пушич был малодоволен увиденным. Однако надо отдать должное "Полесью", которое провело очень сильный матч.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. Житомир, "Центральный городской стадион Полесье"

"Полесье" – "Шахтер" 2:0

Голы: Педриньо 28 (авт.), Луифер 29

"Полесье": Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов – Михайличенко, Мустафаев, Таллес (Крамар 90+2), Назаренко – Ндукве (Фортюне 69), Луифер

"Шахтер": Твардовский – Педриньо (Сикан 64), Мироши, Ракицкий (Лемкин 24), Гочолеишвили – Назарина – Кевин, Марлон (Цуканов 64), Бондаренко (Крыськив 63), Швед – Траоре

Предупреждения: Кевин 90+4