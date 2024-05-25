Он давно рвется в основу. Диалло забил дебютный гол за Динамо. Рух рискует не выйти в еврокубки

Во Львове продолжается матч тридцатого матча УПЛ между "Рухом" и "Динамо". Киевлянам уже ничего не нужно, а вот "Рух" борется с «Полесьем» и "Днепром-1" за зону еврокубков.

И в начале второго тайма "Рух" пропустил от Диалло, которому уже давно пророчат место в основе "Динамо". Это дебютный гол сенегальца за основную команду "Динамо".

Этот гол может лишить "Рух" места в еврокубках. Если львовяне проиграют, а "Полесье" выиграет, то команда Пономарева останется без еврокубков.