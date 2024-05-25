Премьер-лига
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Миссия становится почти невозможна. Металлист 1925 пропустил второй гол от Вереса
Теперь надо забивать как минимум трижды
Фото: НК "Верес"
В заключительном туре на арене "Левый берег" продолжается матч между "Металлистом 1925" и "Вересом".
Номинальные гости нанесли несколько ударов подряд по воротам Владислава Мозуля, и в конце концов атака завершилась результативным ударом Николая Гайдучика после навеса Андрея Кухарука. Счёт в игре открыл левый вингер ровненцев - Виталий Дахновский.
В онлайн-таблице положение не изменилось: "Верес" сейчас находится на 13-м месте, "Металлист 1925" замыкает таблицу с 23 очками.
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