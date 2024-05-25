Премьер-лига
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Оболонь уступает 0:2. Пивовары надеются на поражения конкурентов
Команда вряд ли сегодня сможет набрать очки
Фото: ФК Олександрія
После перерыва "Александрия" удвоила преимущество. Кирилл Ковалец в первом тайме сделал ассист, а сейчас отметился точным ударом.
"Минай" и "Металлист 1925" проигрывают с аналогичным счетом. Если упомянутая тройка потерпит поражение, то в плей-офф отправится столичный клуб.
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