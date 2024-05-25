  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь уступает 0:2. Пивовары надеются на поражения конкурентов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь уступает 0:2. Пивовары надеются на поражения конкурентов

Премьер-лига

Команда вряд ли сегодня сможет набрать очки

Оболонь уступает 0:2. Пивовары надеются на поражения конкурентов

Фото: ФК Олександрія

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

После перерыва "Александрия" удвоила преимущество. Кирилл Ковалец в первом тайме сделал ассист, а сейчас отметился точным ударом.

"Минай" и "Металлист 1925" проигрывают с аналогичным счетом. Если упомянутая тройка потерпит поражение, то в плей-офф отправится столичный клуб.

По теме
yellow-arrow
Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов
yellow-arrow
Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу
ФК Александрия Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости