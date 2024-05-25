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Нещерет отразил классный удар, но против добивания бессилен. Рух сравнял счет в матче с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

И вернулся в борьбу за еврокубки

Нещерет отразил классный удар, но против добивания бессилен. Рух сравнял счет в матче с Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Во Львове продолжается важный с точки зрения распределения мест в зоне еврокубков матч УПЛ. "Рух" принимает "Динамо".

В начале второго тайма "Рух" пропустил от Диалло. Пропустил, но не сдался. В одной из следующих атак львовяне отыгрались. Нещерет справился с классным дальним ударом, но не справился с добиванием от Дидыка.

1:1 – счет, который устраивает "Рух". Но до конца матча еще почти тридцать минут.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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