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Нещерет отразил классный удар, но против добивания бессилен. Рух сравнял счет в матче с Динамо
И вернулся в борьбу за еврокубки
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Во Львове продолжается важный с точки зрения распределения мест в зоне еврокубков матч УПЛ. "Рух" принимает "Динамо".
В начале второго тайма "Рух" пропустил от Диалло. Пропустил, но не сдался. В одной из следующих атак львовяне отыгрались. Нещерет справился с классным дальним ударом, но не справился с добиванием от Дидыка.
1:1 – счет, который устраивает "Рух". Но до конца матча еще почти тридцать минут.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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