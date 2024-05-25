Твердохлеб ассистировал на гол в ворота бывшей команды. Кривбасс громит Минай

В Кривом Роге продолжается матч между "Кривбассом" и "Минаем". После первого тайма хозяева выигрывали 2:0.

Изменить ситуацию во второй 45-минутке закарпатцам не удалось. Более того, в середине тайма гости пропустили еще раз – на гол в их ворота ассистировал бывший игрок "Миная" Егор Твердохлеб. Забил Кожушко.

В случае поражения "Минай" вылетит в Первую лигу.