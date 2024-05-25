  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Твердохлеб ассистировал на гол в ворота бывшей команды. Кривбасс громит Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб ассистировал на гол в ворота бывшей команды. Кривбасс громит Минай

Премьер-лига

3:0

Твердохлеб ассистировал на гол в ворота бывшей команды. Кривбасс громит Минай

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В Кривом Роге продолжается матч между "Кривбассом" и "Минаем". После первого тайма хозяева выигрывали 2:0.

Изменить ситуацию во второй 45-минутке закарпатцам не удалось. Более того, в середине тайма гости пропустили еще раз – на гол в их ворота ассистировал бывший игрок "Миная" Егор Твердохлеб. Забил Кожушко.

В случае поражения "Минай" вылетит в Первую лигу.

По теме
yellow-arrow
Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов
yellow-arrow
Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу
Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости