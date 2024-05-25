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Твердохлеб ассистировал на гол в ворота бывшей команды. Кривбасс громит Минай
3:0
Фото: ФК Кривбас
В Кривом Роге продолжается матч между "Кривбассом" и "Минаем". После первого тайма хозяева выигрывали 2:0.
Изменить ситуацию во второй 45-минутке закарпатцам не удалось. Более того, в середине тайма гости пропустили еще раз – на гол в их ворота ассистировал бывший игрок "Миная" Егор Твердохлеб. Забил Кожушко.
В случае поражения "Минай" вылетит в Первую лигу.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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