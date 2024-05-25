  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Интрига возвращается. Металлист 1925 отыграл один гол у Вереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интрига возвращается. Металлист 1925 отыграл один гол у Вереса

Премьер-лига

Ещё не всё кончено

Интрига возвращается. Металлист 1925 отыграл один гол у Вереса

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30-м туре украинской Премьер-лиги продолжается матч между "Металлистом 1925" и "Вересом".

Вачиберадзе заработал пенальти после Кучерова в своей штрафной - арбитр поставил пенальти. В итоге Владлен Юрченко уверенно развёл голкипера гостей по углам.

Для того, чтобы иметь шансы на выживание, "Металлисту 1925" надо забивать ещё как минимум два гола. "Верес" на данный момент идёт 13-м в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов
yellow-arrow
Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу
Металлист 1925 (Харьков) Верес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости