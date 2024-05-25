Интрига возвращается. Металлист 1925 отыграл один гол у Вереса

В 30-м туре украинской Премьер-лиги продолжается матч между "Металлистом 1925" и "Вересом".

Вачиберадзе заработал пенальти после Кучерова в своей штрафной - арбитр поставил пенальти. В итоге Владлен Юрченко уверенно развёл голкипера гостей по углам.

Для того, чтобы иметь шансы на выживание, "Металлисту 1925" надо забивать ещё как минимум два гола. "Верес" на данный момент идёт 13-м в турнирной таблице.