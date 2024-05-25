Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интрига возвращается. Металлист 1925 отыграл один гол у Вереса
Ещё не всё кончено
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В 30-м туре украинской Премьер-лиги продолжается матч между "Металлистом 1925" и "Вересом".
Вачиберадзе заработал пенальти после Кучерова в своей штрафной - арбитр поставил пенальти. В итоге Владлен Юрченко уверенно развёл голкипера гостей по углам.
Для того, чтобы иметь шансы на выживание, "Металлисту 1925" надо забивать ещё как минимум два гола. "Верес" на данный момент идёт 13-м в турнирной таблице.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
- Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн