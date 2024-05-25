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Дубль Безерры. Александрия громит Оболонь 3:0

Премьер-лига

Яркий финиш сезона от горожан

Дубль Безерры. Александрия громит Оболонь 3:0

Фото: ФК Олександрія

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21-летний нападающий забил второй раз в сегодняшнем матче в столице. В последних трех турах бразилец оформил 4 результативных действия. Всего на счету форварда 3 мяча и 3 передачи в 13 турах.

Отметим, что "Минай" также пропустил третий гол от "Кривбасса", а "Металлист 1925" сократил отставание от "Вереса" до 1:2.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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