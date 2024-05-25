Дубль Безерры. Александрия громит Оболонь 3:0

21-летний нападающий забил второй раз в сегодняшнем матче в столице. В последних трех турах бразилец оформил 4 результативных действия. Всего на счету форварда 3 мяча и 3 передачи в 13 турах.

Отметим, что "Минай" также пропустил третий гол от "Кривбасса", а "Металлист 1925" сократил отставание от "Вереса" до 1:2.