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Гол-красавец. Днепр-1 удвоил преимущество в игре с Черноморцем
Забивают те, у кого есть турнирные задачи
Фото: Дніпро-1
В заключительном, 30-м туре УПЛ, продолжается матч между "Черноморцем" и "Днепром-1". Игра проходит в Одессе.
Голом-красавцем отметился Максим Третьяков. Полузащитник гостей получил заброс из центра поля, дернул Путрю, и метров с 22-х дал бильярдно под штангу. Днепряне ведут со счетом 2:0.
В онлайн-таблице "Днепр-1" занимает 4-ю строчку, "Черноморец" - 13-е. Впрочем, попадание в зону переходных матчей одесситам уже не грозит.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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