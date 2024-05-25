Гол-красавец. Днепр-1 удвоил преимущество в игре с Черноморцем

В заключительном, 30-м туре УПЛ, продолжается матч между "Черноморцем" и "Днепром-1". Игра проходит в Одессе.

Голом-красавцем отметился Максим Третьяков. Полузащитник гостей получил заброс из центра поля, дернул Путрю, и метров с 22-х дал бильярдно под штангу. Днепряне ведут со счетом 2:0.

В онлайн-таблице "Днепр-1" занимает 4-ю строчку, "Черноморец" - 13-е. Впрочем, попадание в зону переходных матчей одесситам уже не грозит.