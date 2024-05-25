Дуэт замен открывает счет в пользу Колоса в матче против Зари

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"Хлеборобы" вышли вперед на 75-й минуте поединка с луганским коллективом. Кариока нанес точный удар после передачи Безбородько. Оба футболиста появились на поле в середине второго тайма.
Диего забил первый гол после возвращения в Ковалевку. У Дениса дебютный ассист в текущем сезоне.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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