  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дуэт замен открывает счет в пользу Колоса в матче против Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуэт замен открывает счет в пользу Колоса в матче против Зари

Премьер-лига

Удачные кадровые перестановки от Поздеева

Дуэт замен открывает счет в пользу Колоса в матче против Зари

koloskovalivka.com

Новина українською

"Хлеборобы" вышли вперед на 75-й минуте поединка с луганским коллективом. Кариока нанес точный удар после передачи Безбородько. Оба футболиста появились на поле в середине второго тайма.

Диего забил первый гол после возвращения в Ковалевку. У Дениса дебютный ассист в текущем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Верес и Оболонь сыграют в стыковых матчах УПЛ. С кем сыграют команды?
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Александрия 0:3. Пивовары понадеялись на конкурентов
yellow-arrow
Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу
Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости