Дуэт замен открывает счет в пользу Колоса в матче против Зари

"Хлеборобы" вышли вперед на 75-й минуте поединка с луганским коллективом. Кариока нанес точный удар после передачи Безбородько. Оба футболиста появились на поле в середине второго тайма.

Диего забил первый гол после возвращения в Ковалевку. У Дениса дебютный ассист в текущем сезоне.