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Звездный час молодого Царенко. Динамо забило второй гол в ворота Руха
Плохая ситуация для львовян
фото - ФК Динамо Київ
"Динамо" забило второй гол в матч 30-го тура УПЛ в ворота "Руха". Игра проходит во Львове.
Хозяевам нужно не проиграть – тогда будет выход в еврокубки. Некоторое время счет держался 1:1, но в конце второго тайма "Рух" пропустил от Царенко. "Динамовцы" буквально затолкали мяч в чужие ворота.
"Рух" проиграет, то, скорее всего, не выйдет в еврокубки.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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