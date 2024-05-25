Звездный час молодого Царенко. Динамо забило второй гол в ворота Руха

"Динамо" забило второй гол в матч 30-го тура УПЛ в ворота "Руха". Игра проходит во Львове.

Хозяевам нужно не проиграть – тогда будет выход в еврокубки. Некоторое время счет держался 1:1, но в конце второго тайма "Рух" пропустил от Царенко. "Динамовцы" буквально затолкали мяч в чужие ворота.

"Рух" проиграет, то, скорее всего, не выйдет в еврокубки.