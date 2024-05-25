Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу

В 30 туре украинской Премьер-лиги определились две команды, которые покинут элитный дивизион и в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.



"Металлист 1925" в своем матче проиграл "Вересу" (1:2). Харьковская команда после 30 туров имеет 23 очка – это худший показатель среди всех 16 команд. "Минай" в своем матче проиграл "Кривбассу" (0:3), и занял предпоследнее место с 25 очками.

Тринадцатый "Верес" (28 очков), и четырнадцатая "Оболонь" (26) сыграют переходные матчи.



"Металлист 1925" выступал в Премьер-лиге с 2021 года. Харьковская команда начала вторую часть чемпионата с новым тренером, но Виктору Скрипнику удалось набрать с харьковчанами лишь восемь очков (одна победа, пять ничьих, семь поражений). "Минай" играл в элите с сезона 2020/21. Закарпатская команда стала настоящим открытием в 2024 году. Команда Любеновича набрала 19 очков в 16 матчах, но этого оказалось недостаточно, чтобы спастись от вылета.