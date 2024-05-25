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Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу

Премьер-лига
Обновлено

Верес и Оболонь будут играть переходные матчи

Металлист 1925 и Минай вылетели в Первую лигу

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30 туре украинской Премьер-лиги определились две команды, которые покинут элитный дивизион и в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.

"Металлист 1925" в своем матче проиграл "Вересу" (1:2). Харьковская команда после 30 туров имеет 23 очка – это худший показатель среди всех 16 команд. "Минай" в своем матче проиграл "Кривбассу" (0:3), и занял предпоследнее место с 25 очками.

Тринадцатый "Верес" (28 очков), и четырнадцатая "Оболонь" (26) сыграют переходные матчи.

"Металлист 1925" выступал в Премьер-лиге с 2021 года. Харьковская команда начала вторую часть чемпионата с новым тренером, но Виктору Скрипнику удалось набрать с харьковчанами лишь восемь очков (одна победа, пять ничьих, семь поражений). "Минай" играл в элите с сезона 2020/21. Закарпатская команда стала настоящим открытием в 2024 году. Команда Любеновича набрала 19 очков в 16 матчах, но этого оказалось недостаточно, чтобы спастись от вылета.

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Желько Любенович Виктор Скрипник УПЛ Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:45
Везде пишу что главный виновник неудач харьковчан это бородатый дегенерат Неделин. Это этот дебил уволил посреди сезона Голодюка и привел тряпку Скрипника. Это с его подачи появились пенсионеры Гармаш Юрченко Имереков, которых давно уже надо было выбросить на свалку истории. Совет Носову. Если он хочет сохранить команду и добивацца с ней высоких результатов гони нах*й этого бородатого идиота!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:45
Везде пишу что главный виновник неудач харьковчан это бородатый дегенерат Неделин. Это этот дебил уволил посреди сезона Голодюка и привел тряпку Скрипника. Это с его подачи появились пенсионеры Гармаш Юрченко Имереков, которых давно уже надо было выбросить на свалку истории. Совет Носову. Если он хочет сохранить команду и добивацца с ней высоких результатов гони нах*й этого бородатого идиота!
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