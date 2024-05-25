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УПЛ. Металлист 1925 – Верес 1:2. Команда Скрипника вылетает в Первую лигу, ровенчане продолжат борьбу

Премьер-лига
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Сегодня победил характер

УПЛ. Металлист 1925 – Верес 1:2. Команда Скрипника вылетает в Первую лигу, ровенчане продолжат борьбу

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

Арена Левый Берег (Киевская область)

Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)

"Металлист 1925" – "Верес" 1:2

Голы: Юрченко 73 – Дахновский 33, Гайдучик 62

"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Обиная (Курило 64), Фарина, Капинус – Ари Моура, Юрченко (Бычек 90), Габелок, Гармаш (Вачиберадзе 46) – Юсов (Борячук 46), Сидоров (Русин 90)

"Верес": Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян – Кучеров (Курко 90+2), Кухарук (Банада 90+2) – Дахновский (Шестаков 86), Яго (В. Шарай 80), Шастал – Гайдучик

Предупреждения: Обинайя 50, Вачиберадзе 51, Фарина 90+10 – Кухарук 85

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Комментарии
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Вarcelinius
25.05.2024 в 17:57
Металлолом на переплавку в пердив нах. Жажа, соси.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
25.05.2024 в 17:57
Металлолом на переплавку в пердив нах. Жажа, соси.
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0
0
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Вarcelinius
25.05.2024 в 17:55
Браво Верес, браво!!! Я знал, я верил, эта команда с бойцовским характером! Молодцы!
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andy1973 (Рівне)
25.05.2024 в 17:37
Як на мене, то пенальті у ворота Металіста був. Вересу налаштуватись на Епіцентр.
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 17:38
не было там пеналя, но это уже не важно
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