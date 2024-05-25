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УПЛ. Металлист 1925 – Верес 1:2. Команда Скрипника вылетает в Первую лигу, ровенчане продолжат борьбу
Сегодня победил характер
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская Премьер-лига, 30-й тур
Арена Левый Берег (Киевская область)
Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)
"Металлист 1925" – "Верес" 1:2
Голы: Юрченко 73 – Дахновский 33, Гайдучик 62
"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Обиная (Курило 64), Фарина, Капинус – Ари Моура, Юрченко (Бычек 90), Габелок, Гармаш (Вачиберадзе 46) – Юсов (Борячук 46), Сидоров (Русин 90)
"Верес": Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян – Кучеров (Курко 90+2), Кухарук (Банада 90+2) – Дахновский (Шестаков 86), Яго (В. Шарай 80), Шастал – Гайдучик
Предупреждения: Обинайя 50, Вачиберадзе 51, Фарина 90+10 – Кухарук 85
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