Кривбасс - Минай 3:0. Хорошая попытка, но нет

Заголовок отчета касается не конкретно этого матча, а общей картины выступлений "Миная" во втором круге только что закончившегося чемпионата. То, из какой грязи выбрались закарпатцы - дорогого стоит. Любо было смотреть на "Минай" в течение второго круга УПЛ 2023/24. Но дальше уже придется смотреть на него в Первой лиге.

Потому что выше головы не прыгнешь. "Минай" не зависел только от себя в последнем туре, но даже то, что было в его руках, сделать не смог. Закарпатцы должны были в своем матче набрать больше очков, чем "Верес" наберет в своем. Однако на что можно было рассчитывать с 0:2 после первого тайма? На очередной удивительный камбем?

Погубили гостей проблемы в защите. Сперва позволили Хомченовскому хозяйничать перед штрафной площадью Кемкина, Дмитрий сбросил мяч на Понедельника, а тот тоже без противодействия пробил издали точно в угол. А потом - провал на фланге после вбрасывания соперником аута. Соса прострелил на Кузыка, который забивал на пустые ворота.

Что "Минай" Были шансы у Вакулы, Ременяка, но ведь в противовес нереализованным моментам гостей можно вспомнить нереализованные моменты хозяев (в частности, Твердохлиба и Сосы). "Кривбасс" вполне заслуженно вел в счете. Было заметно, что криворожане стремятся прервать серию поражений, которая насчитывала три матча. Никаких поблажек от Юрия Вернидуба.

Не было их и после перерыва. Почти все время атаковал "Кривбасс", который заслуженно довел счет до разгромного. Примечательно, что ассистировал Кожушко Твердохлеб, который ранее играл именно за "Минай".

Закарпатцы немного ожили лишь перед самым финальным свистком - было уже слишком поздно. "Минай" получил приз зрительских симпатий, но не получил счастливого билета.

Это жизнь. А она есть и в Первой лиге

УПЛ. 30-ый тур. 25.05.2024

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий

"Кривбасс" - "Минай" 3:0

Голы: Понедельник 38, Кузык 42, Кожушко 66

"Кривбасс": Маханьков - Понедельник, Сантини Натанаэль, Стецков, Дибанго - Хомченовский (Бизимана 63), Вакулко, Кузык (Бутенко 81) - Твердохлеб (Рябов 81), Соса (Задерака 69), Принс (Кожушко 46)

"Минай": Кемкин - Скиба, Чуев (Поддубный 71), Прокопчук (Семотюк 46), Дмитрук (Воробчак 53) - Петько (с), Витенчук, Вакула, Кораблин, Ременяк (Гуничев 68) - Устименко

Предупреждения: Твердохлеб 54, Понедельник 70 - Устименко 51